"Боруссия" М не ушла с поля после матча с "Реалом", чтобы досмотреть игру "Шахтера"

Михаил Морозов Футбол 15:05, 10.12.2020 Обновлено: 15:14, 10.12.2020

Футболисты и тренеры "Боруссии" из Менхенгладбаха не стали уходить в подтрибунное помещение после поражения от "Реала" (0:2) в матче шестого тура Лиги чемпионов, чтобы досмотреть параллельный поединок между "Интером" и "Шахтером".

Они собрались у кромки поля и внимательно следили за происходящим в игре миланской и донецкой команд с помощью телефонов и планшета. Когда раздался финальный свисток в Италии на "Джузеппе Меацца", футболисты "Боруссии" М не сдерживали эмоций, так как нулевая ничья обеспечила им первое в истории попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Просмотр матча "Интер" - "Шахтер" на телефоне
Скриншоты Tribuna
Просмотр матча "Интер" - "Шахтер" на планшете
Скриншоты Tribuna

Если бы "Интер" или "Шахтер" забили победный гол, то немецкий клуб автоматически отправился бы в Лигу Европы. "Горняки" могли обойти их по очкам, а подопечные Антонио Конте – по личным встречам.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

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