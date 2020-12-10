"Боруссия" М не ушла с поля после матча с "Реалом", чтобы досмотреть игру "Шахтера"

Футболисты и тренеры "Боруссии" из Менхенгладбаха не стали уходить в подтрибунное помещение после поражения от "Реала" (0:2) в матче шестого тура Лиги чемпионов, чтобы досмотреть параллельный поединок между "Интером" и "Шахтером".

Они собрались у кромки поля и внимательно следили за происходящим в игре миланской и донецкой команд с помощью телефонов и планшета. Когда раздался финальный свисток в Италии на "Джузеппе Меацца", футболисты "Боруссии" М не сдерживали эмоций, так как нулевая ничья обеспечила им первое в истории попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Если бы "Интер" или "Шахтер" забили победный гол, то немецкий клуб автоматически отправился бы в Лигу Европы. "Горняки" могли обойти их по очкам, а подопечные Антонио Конте – по личным встречам.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.