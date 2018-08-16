Бордо – Мариуполь: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Украинский "Мариуполь" считается явным аутсайдером ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с "Бордо". Команда Александра Бабича сыграет на поле соперника после домашнего поражения (1:3) в четверг, 16 августа. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Поставить на победу украинцев в основные 90 минут можно с коэффициентом 11,00. Ничья оценивается котировкой 6,00. А показатели на успех французского клуба достигают уровня 1,25.

Отметим, что увидеть игру "Бордо" – "Мариуполь" можно будет в эфире телеканала "Футбол 2". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой представитель Украины в Лиге Европы, "Заря", в ответной игре третьей квалификации встретится на выезде с "Брагой". В первой встрече подопечные Юрий Вернидуба довольствовались ничьей – 1:1.