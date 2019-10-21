Бомбовый Яремчук и прозревший Малиновский: топ-события украинцев в Европе

После международной паузы украинские легионеры снова разъехались по своим клубам. И хотя большинство тяжко "выдыхали" после игр за сборную, кое-кто продолжал феерить.

Основное внимание украинцев в этот уик-энд было приковано к Великобритании, где в Англии снова ожидали многого от Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме", а в Шотландии наконец-то за "Селтик" дебютировал Марьян Швед. Однако настоящий повод для радости в это время принес Роман Яремчук в Бельгии…

OBOZREVATEL смакует самые яркие моменты из жизни украинских легионеров в Европе и рассказывает о их новых достижениях.

Яремчук перешел на двоичные и идет на рекорд

Если клубы все больше не любят международные паузы и матчи сборных, то некоторым футболистам они идут только на пользу. Роман Яремчук подтвердит.

Роман Яремчук (справа)

Хотя сейчас для украинского форварда, на нынешнем этапе его карьеры, любой расклад проходит по одному сценарию - играю, вижу цель и забиваю. Еще во вторник, 14 октября, Роман отличился за сборную Украины в важнейшем матче против Португалии, а уже через пять дней вышел в старте своего "Гента" и забил "Ваасланд-Беверену".

Более важно, что нынешний гол стал юбилейным - 10-м для Яремчука в этом сезоне за "Гент" (6 в чемпионате и 4 в еврокубках). И это еще в октябре, лишь на 3-й месяц сезона! Таким темпом украинец явно побьет свой рекорд сезона в 12 мячей, а также может смело замахнуться на лидерство в гонке бомбардиров Бельгии (хотя там сейчас прочно обосновался экс-динамовец Дьемерси Мбокани с 9-ю голами в активе).

Зозуля "проснулся" и снова рвется к вершинам

После бомбового прошлого сезона, когда Роман Зозуля стал одним из главный бомбардиров "Альбасете" и едва не пробился в Примеру, в нынешнем чемпионате Сегунды украинец отошел на второй план. Роман забил впервые в сезоне только в 10-м матче "Альба".

Роман Зозуля (№10) twitter.com/AlbaceteBPSAD

Впрочем, в самом "Альбасете" даже не допускают сомнений насчет роли и востребованности Зозули в команде. И, похоже, Роман "просыпается" и снова берется оправдывать доверие - украинец снова забивает, второй тур кряду, а его гол становится победным (в игре против 3-й команды Сегунды "Фуэнлабрады" - 1:0). При этом Зозуля снова показываем "фирму" - мяч отправлен в сетку в падении классным ударом головой.

Таким образом, Зозуля помог "Альбасете" подняться на 7-ю строчку Сегунды, где команда разделяет с конкурентами 4-7-е места с 19-ю очками лишь по дополнительным показателям.

"Швед назвал меня толстым джейки. Именно поэтому он больше не сыграет у меня"

Пришел праздник и на улицы львовских болельщиков, а также тех, кто вообще еще помнит о переходе Марьяна Шведа в "Селтик" - украинский хавбек после 2-х месяцев с начала сезона наконец-то дебютировал в шотландской Премьер-лиге.

Марьян Швед dailymail.co.uk

После трансфера в Глазго Швед либо занимал место на скамейке запасных, либо вообще не попадал в состав (сыграв лишь 20 минут в квалификации Лиги чемпионов против эстонского "Нымме Калью"). Но если сначала такая ситуация воспринималась нормально, то вскоре отсутствие Шведа хотя бы в заявке стало все больше привлекать внимание фанатов "Селтика" и их негодование. В последствии это превратилось в прямую критику тренера "бело-зеленых" Нила Леннона, а самые креативные критик даже создали фейковый аккаунт Леннона в твиттере и затроллили тренера: "Швед назвал меня толстым джейки. Именно поэтому он больше не сыграет у меня" - гласит пост от имени Нила.

Тяжело сказать, поддался ли в итоге Леннон давлению болельщиков, но таки выпустил Шведа на поле в ШПЛ - на 15 минут на замену во втором тайме. Когда на табло уже светилось 6:0 ("Селтик" разгромил "Росс-Каунти").

После сборной - холодный римский душ

Руслан Малиновский провел очередные классные матчи за сборную Украины, в двух играх забив 2 гола (Литве), чем явно повысил свой статус. Но как только Руслан вернулся в клуб, сразу получил "холодный душу" - "Аталанта" украинца упустила победу 3:0, заработав 2 пенальти и сыграв 3:3.

Руслан Малиновский

"Аталанта" с Малиновским в старте принимала дома "Лацио", и уже к 37-й минуте вела 3:0. Но затем нестабильные бергамаски явно отпустили концентрацию, после чего римляне по второй половине второго тайма совершили камбек. При это рефери поставил в ворота "Аталанты" два пенальти, одно из которых форвард "Лацио" очень успешно нарисовал. Малиновский же во втором тайме имел хороший момент, чтобы вывести свою команду вперед, но его удар был заблокирован.

После такой шальной ничьи "Аталанта" продолжает удерживаться на 3-м месте Серии А, имея в активе 17 очков и опережая ближайшего конкурента - "Наполи", на один бал.

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