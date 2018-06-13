УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Болт-прогноз. Легендарный спринтер назвал фаворитов ЧМ-2018

903Читать новость на украинском

Большой любитель футбола легендарный спринтер из Ямайки Усейн Болт рассказал о командах, за которые будет болеть на ЧМ-2018. Главный фаворит турнира, по мнению Усэйна, Аргентина.

"Ямайка не попала на чемпионат мира. А у Аргентины есть талант, мастерство, чтобы дойти до финала. Франция? Это одна из лучших команд. Так что тоже может дойти до финала. Борьба будет упорной. Так что я с удовольствием посмотрю матчи чемпионата мира. Во Франции выделил бы Погба. Я его большой поклонник", - цитирует Болта агентство France Presse.

Новости
Сенсация дня: сборная Испании осталась без главного тренера за день до старта ЧМ-2018

Как сообщал OBOZREVATEL, появился прогноз главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо на итоги ЧМ-2018 в России для пропагандистского российского телеканала RT.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Усейн Болт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги