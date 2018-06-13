Болт-прогноз. Легендарный спринтер назвал фаворитов ЧМ-2018

Большой любитель футбола легендарный спринтер из Ямайки Усейн Болт рассказал о командах, за которые будет болеть на ЧМ-2018. Главный фаворит турнира, по мнению Усэйна, Аргентина.

"Ямайка не попала на чемпионат мира. А у Аргентины есть талант, мастерство, чтобы дойти до финала. Франция? Это одна из лучших команд. Так что тоже может дойти до финала. Борьба будет упорной. Так что я с удовольствием посмотрю матчи чемпионата мира. Во Франции выделил бы Погба. Я его большой поклонник", - цитирует Болта агентство France Presse.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился прогноз главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо на итоги ЧМ-2018 в России для пропагандистского российского телеканала RT.