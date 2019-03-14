"Большой сюрприз": Месси сделал признание о Роналду

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси выразил восхищение игрой туринского "Ювентуса" и его главной звезды Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

Комментируя впечатляющий камбэк "старой сеньоры", аргентинец отметил, что был ошарашен результатом игры (3:0 в пользу итальянцев).

"То, что Криштиану и "Ювентус" были настолько впечатляющими, стало большим сюрпризом. Думал, что "Атлетико" окажется намного сильнее. "Ювентус" заслуженно прошел дальше, у них сильная команда. А Криштиану удался фантастический вечер с тремя забитыми мячами. В четвертьфинале много хороших команд: "Сити", "Юве", "Аякс", молодые ребята которого ничего не боятся, "Ливерпуль", – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Криштиану Роналду и Лионель Месси FIFA

К слову, каталонская "Барселона" запустила официальный чат-бот на украинском языке в мессенджере Viber. Изначально сервис был доступен на 15 языках, но именно украинский стал первым новым в этом списке.

Для украинских фанатов это быстрый способ узнавать о жизни клуба, отслеживать расписание игр, смотреть видео лучших голов и покупать билеты на матчи. На украинском языке также стал доступен бесплатный набор стикеров каталонского гранда.

Кроме того, делая прогнозы в чат-боте, у болельщиков есть шанс выиграть VIP-поездку на "Камп Ноу", официальную форму клуба и много других подарков. Так, в 2018 году фанат из Болгарии Деян Янков обошел более 4,3 миллионов других болельщиков клуба и выиграл VIP-поездку для двоих на Эль-Класико с "Реалом".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.

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