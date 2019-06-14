"Больше всего": легенда "Ювентуса" пришел в восторг от сборной Украины U-20

Легендарный футболист туринского "Ювентуса" Збигнев Бонек выразил свое восхищение молодежной сборной Украины, которая вышла в финал чемпионата мира-2019.

Глава Польского футбольного союза (PZPN) отметил прогресс подопечных Александра Петракова на турнире в Польше.

Сборная Украины U-20

"Украина удивила больше всего, потому что их команда схожа с польской. Украинцы добавляли от игры к игре. С футбольной точки зрения они выглядят несколько лучше, чем Южная Корея. Но с точки зрения тактики и дисциплины победить корейцев будет непросто. Конечно, такой финал – это огромный сюрприз. Нужно было быть ясновидящим, чтобы его предсказать. Но я уверен, что это будет действительно хороший финал. Пусть победит сильнейший!" – заявил Бонек в интервью официальному сайту ФИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины U-20 обыграла итальянцев и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу. При этом поединок вызвал настоящую истерику в Италии, так как главный арбитр отменил гол "адзуррини" в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

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