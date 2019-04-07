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"Больше не сыграет": Ярмоленко вынесли вердикт

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Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини подтвердил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко больше не появится на поле в этом сезоне.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

"Ярмоленко очень хорошо работает и не чувствует боли. Он совершает пробежки и бьет по мячу, но он не успеет сыграть до завершения сезона. Ахиллово сухожилие — одна из худших травм, что только могут случиться, потому что ты не можешь ускорить свое восстановление и вынужден ждать, пока сухожилие заживет. Я не думаю, что для него было бы хорошо сыграть в этом сезоне. Гораздо важнее провести очень хороший предсезонный период", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.

Новости
"Вест Хэм" готовит подставу для Ярмоленко

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму в октябре 2018-го. У 29-летнего футболиста сборной Украины диагностировали разрыв ахилла.

Шотландский игрок клуба Роберт Снодграсс дал украинцу ряд советов, как побыстрее вернуться в строй.

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Персона
Андрей Ярмоленко
Место
АнглияЛондон
Тег
ФК Вест Хэм
Источник
Источник:ua-football
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