Больше не сыграет: "Динамо" получило неутешительные новости по Франу Солю

Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль больше не сыграет в этом сезоне.

Фран Соль Динамомания

"Операция Франа Соля, основная проблема которого – вывих плеча в матче с "Десной" (2:1) и возникшие в связи с этим последствия, должна была состояться 6 марта в Барселоне. Однако она была отложена до следующей недели. В любом случае испанец выбыл до конца сезона", – написал в Twitter заместитель главного редактора "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко.

Операция Франа Соля, основная проблема которого - вывих плеча в матче с "Десной" и возникшие в связи с этим последствия, должна была состоятся в среду в Барселоне. Однако ввиду ряда причин она была отложена до следующей недели. В любом случае, испанец выбыл до конца сезона. — Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) 6 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL Соль получил повреждение в матче 20-го тура Премьер-лиги Украины против черниговской "Десны" .

Позже испанский форвард у себя в Instagram признался, что ему необходима операция.

Напомним, что в лазарете киевского "Динамо" находится еще один форвард Артем Беседин. Из-за проблемы с голеностопом украинский нападающий пропускает старт весенней части чемпионата Украины.

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