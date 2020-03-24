Легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус особо отметил у себя сильную боль и давление в груди.

"Я чувствую себя неплохо. Худшее позади. Еще немного кашляю. Сухой кашель, как вы можете слышать. Не чувствую вкусов и запахов, надеюсь, они вернутся. В общем, это все похоже на грипп, только тяжелее. Но это явно не обычный грипп. Я знаю свое тело. Спортсмен идеально знает себя. Такого никогда не было: очень сильная боль, давление в груди. Это новый вирус. Организм борется с врагом, которого не знает", - заявил знаменитый итальянец у себя в Instagram.

По словам Мальдини он не знает, от кого заразился, но подозревает, что это может быть супруга.

"У жены долго была простуда, очень странная, она три недели провела в постели. Но это было еще в середине февраля. Кристиан, наш старший сын, живет с нами, он тоже болел. Ему было хуже всех в семье. У меня первые симптомы появились 5 марта. Боль в суставах и мышцах. Жар, температура была 38,5. На следующий день мне нужно было в Миланелло, но я остался дома", - отметил Паоло в интервью Corriere dello Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта в Италии было зафиксировано 63927 случаев заболевания, скончались 6077 человек, это самый большой показатель смертности от Covid-19 в мире.

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