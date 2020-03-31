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31 марта • обновлено в 20:04
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Болеющий коронавирусом Пепе Рейна назвал три главные симптомы

2.3т
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Голкипер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Пепе Рейна, выздоравливающий от коронавируса, назвал три основных симптома, которые преследовали его во время болезни.

Пепе Рейна

Пепе Рейна

"Только сейчас я начинаю побеждать в битве с коронавирусом. Самый тяжелый момент был, когда у меня просто закончился кислород и я не мог нормально дышать около 25 минут. Это были самые худшие моменты в моей жизни. После первых же симптомов - лихорадки, сухого кашля и головной боли, я ощущал сильную усталость. Когда я понял, что кислорода нет меня охватил панический страх. Казалось, что этот страх будет длиться бесконечно. Словно у меня внезапно перехватило горло", — цитирует Рейну Daily Mail.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус особо отметил у себя сильную боль и давление в груди.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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