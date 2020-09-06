Болеющий COVID-19 Канчельскис назвал симптом, приведший к госпитализации

Знаменитый бывший футболист киевского "Динамо", московского "Спартака" и "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер казахстанского "Навбахора", Андрей Канчельскис рассказал о своим симптомах COVID-19.

По словам 51-летнего экс-защитника сборной России, в больницу он обратился лишь когда у него резко повысилась температура.

"Первые дни в гостиничном номере отлеживался. Чувствовал себя нормально, ни кашля, ни температуры. А потом резко подскочила до 39. Тогда все поняли, что нужен стационар. Обоняние не пропало. Но слабость накрыла такая, что не хотелось вообще ничего. Ни есть, ни пить, ни говорить. Лежал пластом. Или спал, или просто смотрел в потолок. Никакого аппетита, обезвоживание. За несколько дней похудел на пять килограммов", – цитирует тренера "СЭ".

Канчельскису в больнице стало лучше.

"Сейчас уже и бодрость какая-то появилась, и аппетит вернулся. Чуть-чуть горяченького похлебал. Температура – в норме. Давление – тоже. Особенно радует, что удалось избежать осложнений. Так что иду на поправку. Проведу тут еще три дня – точно. Затем снова анализы сдам. Если динамика положительная, и врачи разрешат покинуть больницу, сразу поеду в Наманган", – подытожил Андрей Антанасович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в клубе-новичке Премьер-лиги Украины ФК "Рух" зафиксирована вспышка COVID-19.

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