Болевший в России COVID-19 футболист: к жене и детям относились как к прокаженным

Болгарский полузащитник "Ростова" Ивелин Попов рассказал, что испытали его жена Елена и дети после того, как ему был диагностирован коронавирус.

По словам футболиста, несмотря на отрицательные результаты у женщины, в Ростове местные жители отказывались вместе с ней идти в доме по одной лестнице.

"Как только появилась информация, что футболисты "Ростова" заболели, местные СМИ тут же растиражировали новости. В итоге дня три-четыре к жене и детям относились как к прокаженным. "Это же у вас муж и отец заболел, не надо с нами вместе ехать в лифте, идти по лестнице", – говорили они. Жене запретили ходить в зал тренироваться, так как все знают, кто у нее муж. Было очень неприятно", - цитирует Попова "МатчТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, врач сборной Украины по футболу и футбольного клуба "Металлист-1925" Антон Худаев умер от коронавируса. Доктор скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет.