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11 сентября • обновлено в 22:08
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Болельщицу не пустили на футбол и она сожгла себя

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Футбольная болельщица Сахар Ходаяри покончила жизнь самоубийством в Иране. 29-летняя девушка устроила акт самосожжения у стен местной прокуратуры.

В марте 2019 года Ходаяри задержали за то, что под видом мужчины пыталась попасть на игру с участием любимой команды "Эстегляль". Сахар грозило тюремное заключение на полгода за поход на футбольный матч.

В знак протеста иранка облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Получив 90% ожогов тела, она скончалась в больнице

"Мы узнали об очень печальных новостях из Ирана и глубоко сожалеем об этой трагедии. ФИФА выражает свои соболезнования семье и друзьям Сахар. Мы повторяем наши призывы к иранским властям обеспечить свободу и безопасность всем женщинам, участвующим в законной борьбе за отмену запрета на доступ на стадионы женщинам", - отреагировали на трагедию в Международной федерации футбола.

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Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Риджфилде (город в Фэрфилд Каунти, штат Коннектикут, США) бейсболисты, чтобы провести матч, решили облить поле бензином, чтобы его высушить.

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Иран
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Трибуну бы сделали для женщин отдельно, делов-то.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тю ну сделали бы женские стадионы,почему на футбол то нельзя?
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