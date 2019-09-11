Болельщицу не пустили на футбол и она сожгла себя

Футбольная болельщица Сахар Ходаяри покончила жизнь самоубийством в Иране. 29-летняя девушка устроила акт самосожжения у стен местной прокуратуры.

В марте 2019 года Ходаяри задержали за то, что под видом мужчины пыталась попасть на игру с участием любимой команды "Эстегляль". Сахар грозило тюремное заключение на полгода за поход на футбольный матч.

2-Our sister, #SaharKhodayari , also known as #bluegirl, set herself on fire recently in protest of her trial for trying to enter a soccer stadium dressed like a man.



It's the only way women in Iran can watch soccer. She died yesterday for a right we take for granted. pic.twitter.com/D5scpYDrqy — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 10, 2019

В знак протеста иранка облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Получив 90% ожогов тела, она скончалась в больнице

"Мы узнали об очень печальных новостях из Ирана и глубоко сожалеем об этой трагедии. ФИФА выражает свои соболезнования семье и друзьям Сахар. Мы повторяем наши призывы к иранским властям обеспечить свободу и безопасность всем женщинам, участвующим в законной борьбе за отмену запрета на доступ на стадионы женщинам", - отреагировали на трагедию в Международной федерации футбола.

Новости Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Риджфилде (город в Фэрфилд Каунти, штат Коннектикут, США) бейсболисты, чтобы провести матч, решили облить поле бензином, чтобы его высушить.

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