Болельщицу не пустили на футбол и она сожгла себя

Футбольная болельщица Сахар Ходаяри покончила жизнь самоубийством в Иране. 29-летняя девушка устроила акт самосожжения у стен местной прокуратуры.

В марте 2019 года Ходаяри задержали за то, что под видом мужчины пыталась попасть на игру с участием любимой команды "Эстегляль". Сахар грозило тюремное заключение на полгода за поход на футбольный матч.

2-Our sister, #SaharKhodayari , also known as #bluegirl, set herself on fire recently in protest of her trial for trying to enter a soccer stadium dressed like a man.



It's the only way women in Iran can watch soccer. She died yesterday for a right we take for granted. pic.twitter.com/D5scpYDrqy