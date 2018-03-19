Болельщицкий лакмус "Динамо": обзор спортивных СМИ

Один из редких случаев, когда отечественные СМИ большую часть минувшей недели обсуждали саму игру, а не "околофутбол", пропитавшийся за последнее время многочисленными дрязгами и скандалами.

Основное внимание медиа замкнули на себе поединки с участием двух наших полпредов в еврокубках. Матчи решающие, от которых зависела дальнейшая судьба "Шахтера" и "Динамо" в текущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Увы, но задачу выхода в следующий этап соревнований решить не удалось обоим клубам. Сначала сложил оружие коллектив Паулу Фонсеки…

"ШАХТЕР". КОГДА ПРОИГРЫВАЕТ ТРЕНЕР

Интересно, что первый и последний раз донетчане добирались до 1/4 финала ЛЧ еще в сезоне-2010/11, когда ими руководил Мирча Луческу. На пути к пока лучшему достижению "Шахтер" разобрался… с "Ромой", добыв победу и на выезде (3:2), и дома (3:0).

Вот и теперь, после того, как горняки выдали шикарный второй тайм в Харькове, в лагере их поклонников воцарилась форменная эйфория. А яркая серия в чемпионате страны (четыре победы с общим счетом 16:0) и вовсе наполнила бочку восторгов до краев.

Однако по другую сторону баррикад были вице-чемпионы Италии и римляне прилично "отвозили" донетчан в первом тайме харьковского поединка. Ну а победы "Шахтера" над "Черноморцем", "Зиркой", "Карпатами" и "Ворсклой" – и вовсе ария из совсем другой оперы. Разгромы аутсайдеров УПЛ – штука не показательная. Из этой четверки оказать реальное сопротивление находящимся на подъеме Марлосу, Фреду и Тайсону могли лишь полтавчане, но как известно в последнее время "Ворскла" проигрывает горнякам практически без боя, что, несомненно, наталкивает на определенные мысли. Словом, применительно к Лиге чемпионов эти матчи были совершенно не показательными.

В итоге, еще раз повторить трюк семилетней давности "оранжево-черные" не смогли, хотя перед ответным противостоянием "Шахтер" также имел один гол запаса. Но домашняя победа сыграла злую шутку с командой и непосредственно Фонсекой, решившим сделать ставку на нулевую ничью.

Именно португальского наставника горняков украинская пресса считает одним из главных виновников проигранной римлянам дуэли.

" Поразка тренера, а не команди. В двоматчевому протистоянні Еусебіо ді Франческо повністю переграв Пауло Фонсеку. Забивши гол на виїзді, римляни здобули прагматичну перемогу вдома. В останні 15 хвилин, коли потрібно було зібратися, команда розсипалася. Істеричні заміни, червона Ордця, інцидент з болбоєм і Феррейрою... Команду опанували емоції і тренер був вже вільним спостерігачем. Навіть, якщо б трапилося диво, то в наступному раунді з такою ігровою дисципліною робити було б нічого. А у всьому винен Фонсека, який виявився не готовим до матчів на такому рівні", – категоричен в своих суждениях обозреватель Sector.depo.ua (14.03.18) Любомир Чотирбок.

"С одной стороны, в нынешних обстоятельствах главный клуб Донбасса и так добился очень многого, а вылет его никак нельзя назвать позорным. Так что стоит поблагодарить "Шахтер" за этот еврокубковый сезон. С другой, претензии к Фонсеке и его подопечным остаются. Например, по поводу выездных матчей. Слабенький "Фейеноорд" мы на его поле обыграли, а вот в остальных поединках на чужих полях потерпели сухие поражения. Кроме того, сегодня сеу Паулу вновь не продемонстрировал никакого плана Б. Как и в Неаполе, он, похоже, не очень понимал, что делать при счете 1:0 в пользу соперника. Долго тянул с заменами, ничего не менял в тактических построениях команды, а та, в свою очередь, что-то там раскатывала, пробив за всю игру по воротам Алиссона аж два раза да так и не потревожив бразильского кипера. При всем уважении к "волкам", это все-таки не тот соперник, против коего "Шахтер" может демонстрировать столь удручающие показатели", – считает Сергей Янков из Profootball.ua (14.03.18).

Действительно, за почти два сезона во главе "Шахтера" Фонсека успел зарекомендовать себя как приверженец содержательного и тактически организованного футбола. Причем особенно важно, что в таких условиях успешно раскрывались высокие индивидуальные навыки имеющихся в составе его команды футболистов. Практически идеальный баланс, в наличии которого с горняками мог бы поспорить не каждый европейский клуб. И в этой связи отечественные СМИ отдают должное наставнику "Ромы".

"Было очень заметно, что игра Шахтера была разобрана буквально на атомы и молекулы. Учтены были не только особенности передвижения атакующего ударного кулака дончан, а и другие козыри команды Фонсеки. Впрочем, самым главным локальным достижением Ди Франческо стала нейтрализация традиционно активных Бернарда и Марлоса. Последний в этот вечер мало чем напоминал себя привычного, и лишь только Тайсону (да и то, отчасти) иногда кое-что, да удавалось. И еще один красноречивый факт: Шахтер за весь матч не нанес ни одного (!) удара в створ ворот противника. Такого с командой Фонсеки не случалось очень давно…", – подмечает Роман Петренко (Football.ua, 14.03.18).

"Пожалуй, это была та самая шахматная партия, в которой все должен был решить один забитый мяч. Так и вышло. Вопреки всем прогнозам, футболисты Ромы не побежали вперед с первых минут и даже не взяли мяч под контроль. Хитрые Волки, как настоящие хищники, выманивали свою добычу и открывали для себя пространство. Тактический бой был выигран главным тренером итальянского коллектива", – утверждает журналист Zbirna.com (14.03.18) Евгений Гресь.

Впрочем, в поединке с "Ромой" вскрылась еще одна проблема "Шахтера" – отсутствие сильной скамейки запасных, без чего в Лиге чемпионов вообще нечего делать. Когда на поле находится оптимальный состав, усиливать игру Фонсеке попросту некем.

Более того, далеко не факт, что "Шахтер" сможет в ближайшие годы качественно усилиться. Команду наверняка ожидают серьезные кадровые потери летом, и есть опасения, сумеет ли она вообще удержаться на теперешнем уровне и повторить этот результат. Уходит Бернард, очень вероятна продажа Фреда в английскую Премьер-лигу, и даже Фонсека может получить выгодное предложение.

"Очень любопытный и жизненный вопрос к менеджменту "Шахтера" – что дальше? Какой видит команду ее руководство – с Фонсекой/без Фонсеки, кто будет заменять Бернарда и Фреда. Признаться, вообще не представляю горняков без последнего, уж больно классный футболист... Впрочем, рано или поздно мы с вами все увидим. Пока вопросов больше, чем ответов, и касаются они почти всех звеньев, кроме, наверное, вратарской позиции", – резюмирует главред "Футбола" (15.03.18) Артем Франков.

БОЛЕЛЬЩИЦКИЙ ЛАКМУС "ДИНАМО"

Интересно, что "Динамо" довольно неожиданно получило куда меньшую прессу, нежели "Шахтер". Даже без учета скандалов с участием горняков. Вероятно, причины поражения от "Лацио" в 1/8 Лиги Европы лежат на поверхности, а перспективы киевлян на проход в следующий раунд СМИ изначально считались минимальными.

Действительно, анализ медиа показал, что главная причина динамовского схода с евродистанции кроется в относительной молодости коллектива и внутренних проблемах, с которыми то и дело приходилось и приходится сталкиваться руководству клуба.

" Не варто знімати відповідальність чи шукати якісь виправдання поразці від Лаціо, адже перша гра показала, що Динамо може грати непогано проти цього суперника. Не варто говорити про тактику гри Динамо якось інакше, ніж захисна та закрита, але це зовсім не відміняє того факту, що теперішня команда у Хацкевича молода. Якщо у когось комплекси щодо цього слова, то нехай буде інше – нова. У Динамо вистачає проблем, які йдуть саме від роботи тренерського штабу. Проте на даний момент все оцінюється виключно за результатом. А він швидше є, ніж його немає. Перспективи поборотись з Шахтарем є, боротьба на рівних з однією з найкращих команд Серії А була. Багато, багато, багато "є", – подчеркивает корреспондент Sportarena.com (16.03.18) Игорь Бойко.

Впрочем, мнения о работе тренерского штаба с Александром Хацкевичем во главе у СМИ разделились.

"С другой стороны можно смотреть не на эту игру, а на весь турнир в целом. По ходу Лиги Европы динамовский корабль прилично штормило, но тренер постоянно находил выход из критической ситуации. Не мог сам – помогала Фортуна. Возможно, этот матч действительно проиграл Александр Хацкевич, но в таком клубе, как Динамо, нужно давно научиться проигрывать вместе. И тогда будет команда, а не набор футболистов с совершенно разным уровнем мотивации", – делится наблюдениями Евгений Гресь (Zbirna.com, 16.03.18).

"В целом можно сказать, что Динамо приятно удивило. Приятно удивил Александр Хацкевич, чья работа наконец-то стала отчетливо видна. Хотя в начале сезона я не верил, что Динамо под руководством Хацкевича сможет не только демонстрировать интересный футбол, но и просто быть сплоченной командой. Однако после зимнего перерыва за этим Динамо становится наблюдать интереснее, чем за Динамо прошлого сезона, которое в принципе не умело играть с командами, превосходящими киевлян хоть в чем-нибудь. Остается надеяться, что концовка сезона УПЛ мотивирует футболистов Динамо развиваться дальше, чтобы следующий еврокубковый сезон был внятным в плане игры уже с самого своего начала", – оценивает выступление киевлян и работу белорусского наставника главред Ukrainefootball.net (16.03.18) Михаил Кекс.

Не стоит забывать, что по ходу сезона "Динамо" все больше преследовали проблемы с полузащитой, а именно с центральным его звеном. Сначала команда потеряла капитана Сергея Сидорчука, затем "доигрался" Денис Гармаш, Руслан Ротань заигран за пражскую "Славию", и без них средняя линия киевлян "просела" основательно. Пожалуй, в сложившейся ситуации, расценивать выход "бело-синих" в 1/8 финала Лиги Европы можно как достижение, но никак не провал.

Подтверждением тому может служить и болельщицкий фактор. Аншлага на НСК "Олимпийский" ответный матч с "Лацио" пусть и не собрал, однако о временах, когда это было в порядке вещей, напомнил. Согласно официальному сайту "Динамо", встречу с римлянами посетило 52 639 зрителей. В последний раз более пятидесяти тысяч на игру киевлян приходило чуть более двух лет назад. В феврале 2016-го "бело-синие" в родных стенах принимали "Манчестер Сити". На ту игру пришел 53 691 болельщик. Любопытно, что тогда игра ЛЧ в гостях также завершилась вничью (0:0), а в первой встрече киевляне проиграли на своем поле с разницей в два мяча (1:3).

"К вечеру среды разошлись 42 тысячи билетов, а к обеду в день поединка говорили о полусотне. До 67 с копейками тысяч на матче с "Эвертоном", что с учетом отданных под технические нужды мест на стадионе и есть аншлаг, публика не дотянула, но и такая заполненность трибун радовала глаз", – отрапортовал непосредственно с места событий Дмитрий Ильченко (Sport-express.ua, 16.03.18).

Такая явка наглядно показала, что у "Динамо" есть болельщики, которые верят в клуб и соскучились по футболу. Команда подарила им надежду после римского матча и чем смогла, тем отдала в столице Украины. К сожалению, нынешний уровень мастерства футболистов и недостаток ресурсов не позволил добиться желаемого результата.

"И прав Хацкевич, когда поблагодарил ребят, сказав, что это сейчас наш потолок. Нужно быть объективными и говорить о том, что могут сейчас тренеры и футболисты. Если эта вера есть у одних и других, то уже в матче с "Ворсклой" мы должны увидеть другой коллектив в плане психологии, который готов решать поставленные задачи", – отметил наставник молодежной сборной Украины Александр Головко во время разбора игры с главным редактором сайта Dynamo.kiev.ua (16.03.18) Александром Поповым.

В воскресенье динамовцы разбили полтавского претендента на бронзовые награды со счетом 4:0, и эту победу Александр Хацкевич посвятил болельщикам…

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ

Откровенное выступление известного журналиста Артема Франкова в программе "Гордон" в позапрошлое воскресенье вызвало немалый резонанс в футбольной среде, получив продолжение на неделе минувшей. Главный редактор журнала "Футбол" затронул несколько по-настоящему горячих и актуальных тем, так или иначе касающихся неправомерных действий руководителей ФФУ.

В частности, Франков рассказал, какими методами ведомство Андрея Павелко насаждает свою власть в регионах, избавляясь от неугодных функционеров и фактически ликвидируя самодостаточные местные областные федерации.

И судя по реакции на слова журналиста региональных представителей, тот вовсе не преувеличивал…

Так, 19 лет возглавлявший Херсонскую областную федерацию футбола Вячеслав Богун, был лишен своих полномочий вследствие фальсификации протокола Конференции ХОФФ, якобы проголосовавшей за его отставку. С тех пор прошло уже почти полтора года, но В.Богун продолжает бороться за свои права.

"Франков все сказал правильно, по сути. Ну а я был одним из тех, кого ФФУ решила убрать и заменить нужной кандидатурой. В нашем случае – Андреем Гордеевым, народным депутатом, главой Херсонской облгосадминистрации. Данное решение было принято на основании подделанного документа, и по этому факту возбуждено уголовное дело. Год назад следствие было прекращено, но позже мы все же добились, чтобы дело направили на дополнительное расследование в Суворовский подотдел полиции Херсона. Следователи работают, мы ждем результатов. Особенно печалит, что такие махинации бьют по самому футболу. Обещания, которые в свое время давал нам Андрей Павелко, суля финансовую помощь, новые стадионы и площадки, не выполняются. А нынешних руководителей ХОФФ, похоже, состояние дел на вверенном им участке не заботит вовсе. Естественно футбольное хозяйство приходит в упадок – касается это всех уровней, в том числе и детских соревнований, и женских… Футбол у нас становится крайне политизированным – здесь с Артемом Франковым также нельзя не согласиться. Вот и в Херсоне определенные силы просто используют футбол в качестве разменной монеты, пытаясь получить свои политические дивиденды. Поверьте, я не одержим желанием вернуться в председательское кресло. Однако, являясь заслуженным юристом Украины, привык всегда действовать в соответствии с законом. Честь и порядочность для меня – во главе угла, и людям, пришедшим к власти мошенническим путем, добиться своего я не позволю", – отметил В.Богун в комментарии корреспонденту Pressing.net.ua (13.03.18).

Преисполнен решимости и Владимир Мариновский, многолетний глава Федерации футбола Тернопольской области, стараниями Павелко сотоварищи оказавшейся на футбольной обочине:

"Все происходит именно так, как описывает Франков. Схему замены легитимных, но неугодных ФФУ региональных федераций альтернативными организациями удалось воплотить в жизнь в нескольких местах. А началось все именно с Тернополя. Еще в феврале 2017-го исполком ФФУ при самом активном участии ее первого вице-президента Вадима Костюченко приостановил членство ТОФФ – без всякого на то законного основания. Естественно, мы уже подали иск в Печерский суд, однако заседания по нашему вопросу постоянно откладывается, и дело уже растянулось на целый год. …Конечно, я надеюсь на торжество справедливости, однако сомневаюсь, что до назначенного на 24 мая Конгресса ФФУ ситуация может измениться. …Я досконально не знаю, как обстоят дела в других региональных федерациях, перечисленных Франковым и пострадавших в результате вмешательства ФФУ, но то, что произошло у нас в Тернополе, – полный беспредел. Вероятно, стоит выработать какой-то совместный план действий и кооперировать наши усилия. Пускать это дело на самотек нельзя". Pressing.net.ua (13.03.18).

Атака на регионы со стороны национальной ассоциации не прошла и мимо Киевской областной федерации футбола. Ситуацию, в которой оказался один из передовых футбольных "осередков" страны, обрисовал Владислав Типанов, до недавнего времени входивший в исполком КОФФ.

"Сейчас в футбол на региональном уровне наблюдается просто массовый приток депутатов и государственных чиновников. И эта тенденция, мягко говоря, идет вразрез с базовыми принципами УЕФА. Безусловно, тревожный момент. …Региональными федерациями должны руководить футбольные менеджеры, которые не просто будут занимать должность, а вести реальную работу. С которыми можно будет что-то обсуждать, решать насущные вопросы. Наша ситуация сейчас тоже рассматривается судебными органами. Футбольная общественность Киевщины подала соответствующий иск в Окружной административный суд города Киева в связи с нарушением механизма реорганизации КОФФ. Уже состоялось несколько судебных заседаний. И есть все основания для обращения в правоохранительные органы для внесения соответствующих данных в единый реестр досудебных расследований. Надеемся на то, что проблема будет решена исключительно в рамках правового поля и с соблюдением принципа верховенства права", – сказал В.Типанов в беседе с журналистом "СЭ в Украине" (17.03.18).

К объединению в борьбе с произволом со стороны ФФУ призывает и воспитанник киевского "Динамо", а ныне тренер Павел Кикоть. В частности, в интервью сайту Footboom.com, он прокомментировал решение о создании альтернативной столичной федерации футбола.

"К сожалению, у нас сейчас бардак в футболе. Вся эта ситуация только на руку нашим врагам. Создание альтернативных федераций – цирк. Считаю, что весь это раскол идет со стороны национальной федерации футбола. Убежден, что Ващук с Харченко не сами решили создать альтернативную федерацию города Киева, за этим решением стоят другие люди. Все будут пытаться выслужиться перед руководством. Поэтому людям надо отстаивать свои права. Необходимо всем вместе собираться и разговаривать, договариваться. Возможно – дать бой!" (Footboom.com, 16.03.18).

На защиту прав вверенной ему организации ранее встал и президент федерации футбола Одесской области Александр Пресман.

"Федерация футбола Украины присылала на конференцию своего юриста, работало телевидение, с целью фиксации возможных нарушений. Сейчас у нас идет реорганизация, и любое заявление того или иного человека, неподкрепленное актами КРУ, каких-то других проверок или ревизионных комиссий не имеет никакого значения. Я четко знаю, что сегодня абсолютно легитимной является "спілка", которая стала правопреемником федерации футбола Одесской области. И те прекрасные люди, которые были на конференции, доверили мне возглавить эту "спілку". …Я надеюсь на диалог с Павелко – в первую очередь – и со своими коллегами. Для меня непонятно, как ФФУ сегодня может приостанавливать деятельность федерации в такой футбольной области как одесская. Я знаком с отчетами и знаю, что на протяжении 3 месяцев ФФУ не финансирует нашу федерацию. Но мы и сами с усами – мы с этим сами разберемся, и я уверен, что федерация будут процветать на благо нашего одесского региона, Одесса – это серьезный футбольный край, за который мы поборемся", – пообещал А.Пресман изданию "Взгляд из Одессы". (Od-news.com. 09.03.18).

Пожалуй, можно говорить о том, что сейчас зарождается некий снежный ком, который в скором времени грозит перерасти в лавину и со всей силой обрушиться на стены Дома футбола. Посредством прессы против методов ФФУ начинает открыто выступать все большее количество патриотов футбола, готовых на радикальные действия в отстаивании своих прав.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПРЕССИНГ ВЕТЕРАНОВ АТО

Благо появился пример, на который теперь можно смело ориентироваться. На неделе Всеукраинской общественной организации "Федерация футбола участников АТО" благодаря давлению на администрацию Павелко удалось пролонгировать договор с ФФУ о проведении в 2018 году открытого чемпионата по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок героев АТО.

"Согласно новому договору, ФФУ обеспечит турнир и оплатит услуги арбитров, предоставит и оплатит аренду футбольных полей, обеспечит каждую команду мячами (10 мячей на каждую команду) и футбольной формой (22 комплекта на каждую команду). Такие же договоры о сотрудничестве между ФФУ АТО и ФФУ подписывались в 2016 и 2017 году первым вице-президентом Вадимом Костюченко, однако их условия не выполнялись со стороны ФФУ", – сообщает "Укринформ" (16.03.18).

Интересно, что гарантом выполнения всех условий нового договора на этот раз выступил сам Андрей Павелко, с которым после нескольких неудачных попыток все же удалось встретиться ветеранам. Это "эпохальное событие" произошло 14 марта. Первое же соглашение о сотрудничестве было подписано в 2016 году. Со стороны ФФУ ответственным за его реализацию был назначен первый вице-президент В.Костюченко. Именно из-за его непрофессионализма и бездействия все это время существовали искусственные преграды и саботаж для подписания полноценного договора. К слову, глава ФФ участников АТО Руслан Руденко заявил, что в дальнейшем они будут требовать и ассоциированного членства в ФФУ, и отстранения от футбола В.Костюченко. (Gordonua.com, 17.03.18).

Но, очевидно, чтобы ветеранам АТО таки добиться своего, главного чиновника ФФУ нужно крепко "брать за горло". Как показала практика, в Доме футбола понимают только такой язык общения.

Вместо того, чтобы искать взаимопонимание и культивировать взаимовыгодное сотрудничество в национальной футбольной семье, ведомство Павелко своими незаконными действиями вынуждает ее членов прибегать к майданным формам протеста или обращаться в судебные инстанции. Это лишний раз указывает на тот факт, что ФФУ руководит случайный и бесполезный для футбола человек.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ЛЧ-2018 В КИЕВЕ. Подготовка к финалу Лиги чемпионов обрастает все новыми подробностями. В четверг официальный сайт УЕФА начал реализацию билетов. До 22 марта можно подать свою заявку, однако из-за количества желающих гарантий приобретения билета нет. Если запросов окажется больше, чем билетов, то часть из них будут разыграны.

"Стоимость билетов составляет от 70 до 450 евро. Например, за 70-160 евро можно получить билеты за воротами. А 450 евро – это центральные места", – информирует Sportarena.com (15.03.18).

Между тем, правительство Украины выделило на проведение финала Лиги чемпионов 103 млн. гривен. Об этом во вторник, 13 марта, сообщил директор департамента ФФУ по подготовке и проведению финалов Андрей Бондаренко во время круглого стола "Большая игра в большом городе".

Кроме того, по словам представителя Киевской городской администрации по вопросам организации финалов ЛЧ Андрея Мирошниченко, в бюджете города на организацию мероприятий, посвященных финалу, заложено 25 млн. грн.

"По прогнозам экспертов, в столицу Украины прибудут примерно 80-100 тысяч гостей из-за рубежа, что приведет к серьезной нагрузке на аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Как отметил Мирошниченко, ожидается, что в Украину приедут в 5 раз больше туристов, чем на Евровидение, в течение которого удалось получить 10 млрд гривен внешнего оборота. Организаторы также планируют провести на Крещатике Фестиваль чемпионов, аналог фан-зоны. Сейчас ведутся переговоры, чтобы на территории фестиваля и на Контрактовой площади была проведена прямая трансляция финала", – сообщает Ua-football.com (13.03.18).

ЧМ-2018 В РОССИИ. В британских СМИ появилась информация, что высокопоставленные лица и чиновники Польши, Японии и Австралии могут присоединиться к Англии в бойкотировании ЧМ-2018 в случае, если будет доказана причастность России в деле с отравлением экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что был бы рад бойкоту чемпионата мира от всех стран, которые квалифицировались на мундиаль.

"Честно говоря, я не футбольный фанат, но я хотел бы видеть всеобщий бойкот ЧМ-2018. Это важно для меня, несмотря на то, что на Российскую Федерацию накладываются и более эффективные санкции. Не верьте тем, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", – заявил глава государства в интервью немецкому ресурсу Ikz-online.de. (Obozrevatel.com. 17.03.18).

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к массовому бойкоту ЧМ-2018. Дипломат выразил уверенность в том, что игнорирование первенства станет эффективным инструментом давления на страну-агрессора.

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать чемпионат мира по футболу, который состоится этим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия", – говорится в заявлении. (Footclub.com.ua, 15.03.18).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ. Команда Андрея Шевченко, не квалифицировавшаяся на мундиаль, начинает подготовку к Лиге Наций. На неделе наставник "сине-желтых" обнародовал список игроков, на которых рассчитывает во время мартовского сбора – в том числе, в контрольных спаррингах с Саудовской Аравией (23 марта в испанской Марбелье) и Японией (28-го в бельгийском Льеже).

"Обращает на себя внимание пополнение списка легионеров Артемом Кравцом, сделавшим накануне дубль в ворота "Карабюкспора", которые защищал его соотечественник Александр Рыбка. Отчасти повлияла на решение тренерского штаба сборной и травма, полученная в уик-энд Романом Яремчуком – скорее всего, в лагерь национальной команды 19 марта в Харьков не приедет ни форвард "Гента", ни хавбек дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко, все еще восстанавливающийся после травмы. Отметим возвращение в сборную Дениса Бойко, ставшего в "Динамо" основным вратарем. За главную команду страны он сыграл в пяти товарищеских матчах, а в последний раз приезжал в ее расположение ровно год назад. Во второй раз приглашен Никита Бурда, три года назад в отборочном матче ЕВРО-2016 с испанцами значившийся в запасе, а после игры угодивший на операционный стол с перитонитом", – раскрывает подробности "СЭ в Украине" (13.03.18).

Традиционные лидеры по числу приглашений в национальную сборную, "Динамо" и "Шахтер", на этот раз поделили пальну первенства: каждый клуб получил по восемь вызовов. Третья украинская команда по представительству в сборной – "Заря", из которой приглашены два исполнителя. Изначально также дополнили обойму футболисты семи иностранных клубов.

" Національна команда розпочне збір 19 березня у Харкові, розмістившись у готелі "Superior Golf & Spa Resort". Наступного дня головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрінеться з представниками масмедіа у конференц-залі стадіону "Металіст" (початок – о 17.30), а о 18.00 на поле харківської арени вийдуть гравці синьо-жовтої команди – для участі у відкритому тренуванні. У Харкові збірна квартируватиметься до 21 березня. Цього дня о 16.00 чартер із національною командою України на борту візьме курс на Іспанію, де продовжиться підготовка синьо-жовтих до міжнародних матчів", – таковы начальные планы команды Шевченко. (Ffu.ua, 12.03.18).