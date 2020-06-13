Болельщики "Зари" спели хит про Путина на матче с "Динамо"

Болельщики луганской "Зари" перед матчем 26-го тура УПЛ с "Динамо" спели "Путин - ху*ло".

Фанатов не пустили на трибуны "Славутич-Арены" из-за карантинных ограничений, однако поклонники команды нашли выход, устроив импровизированную фан-зону перед входом на стадион.

Луганчане заготовили несколько кричалок и даже принесли с собой барабан. Одна из таких известных речевок и попала в прямой эфир телетрансляции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Заря" - "Динамо" прошел в Запорожье и был прерван из-за сильной грозы. Итоговый счет встречи 3:1 пользу гостей. У киевлян голами отметились Буяльский, де Пена и Цыганков. Единственный гол у луганчан на счету Юрченко (с пенальти).

Во втором тайме капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук получил тяжелую травму и его унесли с поля одноклубники.

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