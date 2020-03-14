Российские футбольные болельщики во время матча чемпионата страны в Премьер-лиге между "Зенитом" и "Уралом" на стадионе "Газпром Арена" стали скандировать "Мы все умрем".

Такой странный флешмоб фанаты организовали в ответ на решение РПЛ не отменять поединки и не закрывать трибуны для зрителей из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии приостановили все спортивные мероприятия до 3 апреля. Кроме того, местные футбольные чиновники собираются попросить УЕФА перенести начало чемпионата Европы 2020 года.

В Украине ФФУ приняла решение провести 23-й и 24-й тур без зрителей.

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