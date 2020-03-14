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14 марта • обновлено в 20:00
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Болельщики в России скандировали "Мы все умрем" из-за коронавируса

6.5т
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Российские футбольные болельщики во время матча чемпионата страны в Премьер-лиге между "Зенитом" и "Уралом" на стадионе "Газпром Арена" стали скандировать "Мы все умрем".

Такой странный флешмоб фанаты организовали в ответ на решение РПЛ не отменять поединки и не закрывать трибуны для зрителей из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии приостановили все спортивные мероприятия до 3 апреля. Кроме того, местные футбольные чиновники собираются попросить УЕФА перенести начало чемпионата Европы 2020 года.

В Украине ФФУ приняла решение провести 23-й и 24-й тур без зрителей.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус чемпионат России
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
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