Болельщики в Киеве едва не сорвали матч "Шахтер" - "Лион"

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" в Киеве на НСК "Олимпийский" едва не сорвали болельщики. После стартового свистка арбитра фанаты выбросили на поле дымовые шашки.

Рефери встречи сделал паузу, однако не увел команды с поля. Дым развеялся и футболисты продолжили игру.

Напомним, что из-за военного положения в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" из Харькова в Киев. Прибыв на арену своего принципиального соперника, "горняки" расклеили свою эмблему в помещении стадиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис призвал киевских болельщиков поддержать "Шахтер" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов. Главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека поблагодарил руководство столичного клуба за предоставленный стадион.