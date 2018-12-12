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Болельщики в Киеве едва не сорвали матч "Шахтер" - "Лион"

3.8тЧитать материал на украинском

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" в Киеве на НСК "Олимпийский" едва не сорвали болельщики. После стартового свистка арбитра фанаты выбросили на поле дымовые шашки.

Рефери встречи сделал паузу, однако не увел команды с поля. Дым развеялся и футболисты продолжили игру.

Болельщики в Киеве едва не сорвали матч "Шахтер" - "Лион"
Болельщики в Киеве едва не сорвали матч "Шахтер" - "Лион"
Болельщики в Киеве едва не сорвали матч "Шахтер" - "Лион"
Новости
Соперник "Динамо" наехал на УЕФА из-за "Шахтера"

Напомним, что из-за военного положения в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" из Харькова в Киев. Прибыв на арену своего принципиального соперника, "горняки" расклеили свою эмблему в помещении стадиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис призвал киевских болельщиков поддержать "Шахтер" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов. Главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека поблагодарил руководство столичного клуба за предоставленный стадион.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионовШахтер - Лион
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК ШахтерФК Олимпик Лион
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