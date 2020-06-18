Болельщики в Италии вынесли на улицу гроб с футболкой Роналду

Максим Богданов Футбол 21:04, 18.06.2020

Фанаты "Наполи" устроили жуткий перфоманс перед финалом Кубка Италии против "Ювентуса".

Незадолго до начала матча болельщики вынесли на одну из улиц Неаполя гроб, на который положили футболку нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Рядом установили картонную копию трофея.

Болельщики в Италии вынесли на улицу гроб с футболкой Криштиану Роналду
Болельщики в Италии вынесли на улицу гроб с футболкой Криштиану Роналду

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 17 июня, подопечные Маурицио Сарри уступили в финале Кубка Италии. Судьба титула решилась в серии пенальти, победителем которой стали неаполитанцы (4:2).

35-летний Роналду впервые в карьере проиграл два решающих поединка подряд.

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