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Болельщики российского клуба отметились мерзкой выходкой

1.2тЧитать новость на украинском

Радикально настроенные ультрас московского "Торпедо", который в минувшем сезоне третьего по значимости дивизиона российского футбола занял шестое место, отметились расистской выходкой.

20-летний Эрвинг Ботака в межсезонье вернулся в стан "автозаводцев", где начинал свою карьеру в клубной академии.

Болелы "Торпедо" этому факту совсем не рады.

"Уважаемое руководство ФК #Торпедо Москва, раз вы считаете допустимым, прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Посмотрим, кому от этого будет лучше!", - приводит слова из паблика "Запад-5 ULTRAS – фанаты Торпедо Москва" Eurosport.ru.

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ЧМ-2018: фанаты "Динамо" отреагировали на скандал с Видой

Это не первый подобный инцидент с участием болельщиков "Торпедо".

В последнем для клуба сезоне в элите российского футбола (2014/2015) они были фигурантами сразу нескольких громких дел: освистали пятерых темнокожих игроков "Ростова", одного "Динамо" (Крис Самба так обиделся, что даже не вышел на второй тайм) и главную звезду российского клубного футбола тех времен – Халка. За последний инцидент клуб даже наказали двумя матчами без зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида прокомментировал росСМИ скандал на ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "расизм" на Обозревателе.

Тема
расизм
Место
РоссияМосква
Объект
скандалы
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