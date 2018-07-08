Болельщики России затравили своего футболиста за матч с Хорватией

Русские болельщики не смогли простить футболисту своей сборной Федору Смолову промаха в серии послематчевых пенальти в игре с Хорватией на ЧМ-2018.

"Смолов - проклятие нашего футбола и страны. Надеюсь на твое скорейшее окончание карьеры и забвение" - пишут комментаторы.

В тоже время много посланий для россиянина составлено исключительно из междометий и идиом.

Сам спортсмен отнесся философски к такому потоку оскорблений.

"Самое главное, что вчера и сегодня вам есть, что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое. Спасибо, что вы меня поддерживали. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам, и дай Бог каждому здоровья", – сказал Смолов со сцены фан-зоны на Воробьевых горах.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.