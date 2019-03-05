Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины

Украинские болельщики одобряют решение Андрея Шевченко не включать футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого в состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
"Так, как он ненавидит свою Родину, он 100 процентов не имеет права здесь вообще появляться", "Рак давно не кондишн. Только дураки этого не видели. Тимощук имел мотивацию а он нет", "Шева красавец! Имеет веру в молодых и правильно делает", — пишут юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.
В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.
Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.
Сразу после трансфера в СМИ появилась информация о том, что защитника перестанут вызывать в национальную сборную Украины.
Позже на сайте Федерации футбола Украины фамилия Ракицкого пропала из состава команды.
Ярослав выразил надежду на то, что переход в "Зенит" не скажется на его положении в сборной Андрея Шевченко.
Украинский футболист неудачно дебютировал за "Зенит" в Лиге Европы. Его команда уступила на выезде "Фенербахче", а Ярослав получил желтую карточку уже на 5-й минуте матча.
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