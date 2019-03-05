Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины

Украинские болельщики одобряют решение Андрея Шевченко не включать футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого в состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

"Так, как он ненавидит свою Родину, он 100 процентов не имеет права здесь вообще появляться", "Рак давно не кондишн. Только дураки этого не видели. Тимощук имел мотивацию а он нет", "Шева красавец! Имеет веру в молодых и правильно делает", — пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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