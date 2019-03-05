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/Новости футбола

Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины

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Украинские болельщики одобряют решение Андрея Шевченко не включать футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого в состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

"Так, как он ненавидит свою Родину, он 100 процентов не имеет права здесь вообще появляться", "Рак давно не кондишн. Только дураки этого не видели. Тимощук имел мотивацию а он нет", "Шева красавец! Имеет веру в молодых и правильно делает", — пишут юзеры.

Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины
Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины
Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины
Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины
Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины
Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины
Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины
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Персоны
футболист Андрей ШевченкоЯрослав Ракицкий
Тег
сборная Украины по футболу
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Прокопчук Андрій
Прокопчук Андрій
Мухосранск. Говно. Тоскливо. Дети. Дом. Работа. Пиво. Геморрой. Камаз. Гараж. Десять лет водилой стаж. Раз в пять лет с женой в кино. Мухосранск. Тоска. Говно. Водка. Патриот. Россия. Шарфик красно-бело-синий. Ящик. Киселёв на Первом. Украина. Киев. Нервы. Танцы. Шум. "Крымнаш". Веселье. Утро. Санкции. Похмелье. Цены. Доллар. Банк. Кредит. Тёща как всегда нудит. Снова Киселёв на Первом. Водка. Вещмешок. Консервы. Секс с женой как в первый раз. Поезд. В путь. Спасать Донбасс. Форма. Каска. Полигон. Гумконвоем в Краснодон. ЛНР. Блокпост. Укропы. Первый бой. Три пули в жопе. Страх. Обстрел. Осколок "Града". Труп. Мешок. Рефрижератор. Крест. Венок. Вдова. Плаксиво. Мухосранск. Говно. Тоскливо.
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Кихот Дон
Кихот Дон
рожа рака на хуй обконченный похожа. гнидная такая , в детстве лошара сопливая
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Явно что эти все долбленные юзеры, которых Обоз напридумывал, страдают шизой и маразмом. Ракицкий красавчик и молодец!!! А все кто против него воняют страдают ксенофобией и маразмом. Шева поплелся на поводу и взяточника Павелко
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Муркин Шура
Муркин Шура
Ivaniv Igor, шиза и маразм, в принципе друг с другом связана!) А вот ксенофобия и маразм, ну вот н как не могут "находиться" рядом!))) Ты уж определись!)
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