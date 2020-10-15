Болельщики назвали позором игру сборной России в Лиге наций

Максим Иншаков Футбол 19:32, 15.10.2020 Обновлено: 20:12, 15.10.2020

Болельщики сборной России устроили обструкцию своей командой после блеклой ничьи с венграми в 4-м туре Лиги наций УЕФА.

Поединок в Москве завершился со счетом 0:0, при этом хозяева практически не смогли создать опасных моментов.

Фанаты в комментариях назвали такую игру позором, при этом особенно отмечая неправильные тактические ходы главного тренера Станислава Черчесова.

"Такими темпами на Евро нас порвут. Пока все сборные наигрывают молодежь, "усатый баклан" (Черчесов – прим. Ред.) играет чуть ли не сорокалетними мужиками, которых тупо перебегают молодые пацаны на физике", " Позор и стыд не обыграть венгров", " Это не сборная по футболу, это "пенсионный фонд России"! – пишут юзеры.

Фанаты в ярости от игры команды
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Болельщики обвиняют главного тренера
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенсационная победа сборной Украины в матче 4-го тура Лиги наций над Испанией вызвала настоящий ажиотаж среди болельщиков в Российской Федерации.

Большинство юзеров в интернете восхитились игрой нашей командой, отметив ее впечатляющий прогресс.

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