Болельщикам "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев на финал Лиги чемпионов

Около тысяче поклонников "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев из-за того, что международный аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для посадки самолетов.

В Киев должны были лететь три воздушных судна, однако их рейсы отменили, сообщает УП со ссылкой на Sky News.

В футбольном клубе "Ливерпуля" считают, что проблема возникла в результате спора между турфирмой и представителями аэропорта из-за размеров самолетов.

"С глубоким сочувствием нам пришлось отменить три рейса в Киев. Из-за большого количества рейсов в Киев, аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для самолетов", - говорится в заявлении турфирмы World Choice Sports.

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В компании добавили, что "исчерпали все возможности, чтобы попытаться получить время для посадки самолетов".

"Мы получили посадочные слоты от аэропортов Ливерпуля и Манчестера и мы подали заявки на слоты в правильном порядке и срокам Киеву. Еще раз подтверждаем, что это проблема в Киев", - отметили у туроператора.

В то же время в футбольном клубе заверили, что продолжают пытаться решить эту проблему.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" продолжает работать со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании и Украины, пытаясь разрешить ситуацию, которая оставила около тысячи поклонников, без полетов в Киев к финалу Лиги чемпионов", - говорится в заявлении.

Кроме того, мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что непосредственно сотрудничает с Виталием Кличко, чтобы решить эту проблему.

"Спасибо за вашу помощь и поддержку. Сейчас близки к решению, больше деталей будут позже", - написал он в Twitter.

Напомним, что финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в киевской фан-зоне.