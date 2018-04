Болельщик по ошибке выиграл 52 000 долларов

Неизвестный болельщик из Ямайки выиграл 52 624 долларов из-за ошибки оператора букмекерской конторы. Фанат поставил 1000 "зеленых" на экспресс из пяти поединков, одним из которых был повторный четвертьфинал Лиги чемпионом между "Ромой" и "Барселоной" (3:0).

Несмотря на то, что клиент был уверен в победе "Барселоны", в чеке ему пробили ставку на победу итальянцев.

Jamaican sportsbook @JustBet_Ja says a guy tried to cancel his 5-leg parlay because he accidentally bet Roma instead of Barcelona. Couldn’t cancel it. Roma beats Barcelona today. Guy turns $1K into $52,624! pic.twitter.com/yyDDJCV5jT