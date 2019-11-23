Румынский боксер Костин Минсу (13-7) добыл эффектную победу над соотечественником Алексом Филипом (16-8) на турнире "Dynamite Fighting Show".

В концовке 2-го раунда боксеры устроили открытую рубку, в которой сильнее оказался Минсу. 29-летний Костин нанес пару точных ударов в голову, после чего 34-летний Филип вывалился судьям на стол.

Боец потерял сознание и его с трудом вернули на ринг, где несколько минут приводили в чувства.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинский боец смешанных боевых искусств (ММА) Роман Крыкля в ярком стиле стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

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