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23 ноября • обновлено в 11:30
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Боксер кошмарным нокаутом выкинул соперника с ринга на стол судьям - опубликовано видео

1.6т
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Румынский боксер Костин Минсу (13-7) добыл эффектную победу над соотечественником Алексом Филипом (16-8) на турнире "Dynamite Fighting Show".

В концовке 2-го раунда боксеры устроили открытую рубку, в которой сильнее оказался Минсу. 29-летний Костин нанес пару точных ударов в голову, после чего 34-летний Филип вывалился судьям на стол.

Боец потерял сознание и его с трудом вернули на ринг, где несколько минут приводили в чувства.

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Автор
Максим Богданов
Место
Румыния
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