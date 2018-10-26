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Бойня в Керчи: арестованный Кокорин отметился мерзким высказыванием

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Нападающий сборной России Александр Кокорин, который находится в тюрьме после ареста за избиение трех человек, цинично высказался о кровавой бойне в керченском колледже. Футболист очень расстроился из-за того, что на фоне трагических событий в Крыму общественность не перестала обсуждать его поведение.

"Я видел потерпевшего на очной ставке. Я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что только его адвокат не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", – цитирует Кокорина "Московский комсомолец".

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Бойня в Керчи: арестованный Кокорин отметился мерзким высказыванием

Как сообщал OBOZREVATEL, российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября вместе с друзьями избили двух чиновников Минпромторга РФ и водителя известной телеведущей Первого канала. Спортсмены были взяты под стражу сроком на два месяца, и сейчас находятся в Бутырской тюрьме.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Персоны
Александр КокоринПавел Мамаев
Объекты
ФК Зенитсборная России по футболу
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