Блохин завидует: 4 случая дикого фарта Украины на старте отбора Евро-2020

Сборная Украины выдала один из лучших стартов в отборочных турнирах чемпионата Европы, в гостевых матчах с Португалией и Люксембургом взяв 4 очка. Но не обошлось без невероятного везения.

Этот факт не уменьшает заслуги самой команды, которая благодаря наработкам, выдержке и отличной обороне заслужила на результат. Но при этом "сине-желтым" в двух матчах "насыпало" столько везения, сколько не было за предыдущие несколько лет. "Я фартовый" - в свое время "козырял" Олег Блохин (когда вывел Украину на ЧМ-2006 и дошел до 1/4 финала). Оказалось, что еще более фартовый его экс-подопечный и нынешний тренер - Андрей Шевченко.

OBOZREVATEL вспомнил все перипетии матчей Украины с Португалией и Люксембургом, выделяя 4 случая, каждый из которых мог превратить 4 очка "сине-желтых" в пыль.

Пятов едва не "наварил каши" с Зинченко

Андрей Пятов выдал просто отличный матч в Португалии, не допустив ни одной помарки во вратарских действиях и 3-4 раза по-настоящему выручив команду. Это было очень важно в контексте того, что украинский голкипер осенью переживал непростые времена, когда регулярно ошибался (или просто принимал неверные решения) как в матчах сборной, так и "Шахтера".

Сейчас же Пятов вышел героем (и в Люксембурге по-своему тоже), но в первом тайме случился момент, который мог все перечеркнуть. Зинченко (кто бы мог подумать) с центра поля отдал очень неудачную передачу вратарю, а у того во время приема поехала нога. Криштиану Роналду был тут как тут, но Пятов в последний момент выбил мяч.

(момент с ошибкой Зинченко и выбиванием Пятова - с 4:35)

Конечно, здесь Пятов в итоге сам таки "разрулил" момент, но это был первый звоночек в плане фарта украинцев на старте отбора Евро-2020. Будь Андрей сейчас не так удачлив, Криштиану наверняка бы воспользовался оплошностью Зинченко и нашего вратаря.

Миколенко пронесло: рефери не стал назначать явный пенальти на последних минутах

Концовка поединка в Лиссабоне была очень неприятной как для Португалии, так и для Украины: португальцы все больше нервничали, что не могли забить и выиграть, а украинцы из последних сил удерживали ничью. И тут - последняя атака хозяев, острый прострел, и Виляьм Карвальо валится на газон в жесткой борьбе с Виталием Миколенко.

(момент с фолом Миколенко - с 8:38)

Но рефери молчит, а португальцы разозлены до предела. И они правы - Миколенко в борьбе с Карвальо вообще не сыграл в мяч, даже не дотронулся, в целом просто въехав португальцу сзади в ноги. Все основания ставить пенальти, но рефери не рискнул свиснуть (или просто не увидел). Это на 99,9 процентов позволило Украине добыть важнейшую ничью с Португалией на ее поле.

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Люксембург чудом не забил еще в первом тайме

Как оказалось, в Лиссабоне Украина лишь испытала удачу в режиме "лайт" - откровенное везение для "сине-желтых" пошло в Люксембурге. И не только в конце матча - в первом тайме хозяева упустили фантастический момент с добиванием с трех метров!

После сейва Пятова, когда вратарь уже завалился на газон и просто наблюдал за моментом на линии ворот, мяч отскочил к игроку Люксембурга Шано. Тот бил в упор и наверняка, но мяч чудом попал в ногу Пятову и вылетел в поле!

(момент с ударом Шано на видео - с 2:42)

Спасибо Родригесу и за игру, и за гол

Ну и победный "гол Украины" (формально то так) - это было нечто. Драма здесь не только в самой развязке - автоголы на последних минутах в футболе встречаются нередко и стали уже "классикой жанра" футбольных историй.

Но кто забил: вингер Родригес - лучший игрок Люксембурга - который весь матч буквально "возил" правый фланг украинцев и мог отличиться по-хорошему, в миг стал антигероем всей страны. Люксембург играл очень прилично и вполне заслуживал на ничью (что удержало бы команду на первом месте группы), но вместо этого Родригес подарил очки и лидерство Украине. Нам же остается сказать "спасибо" вингеру и за хорошую игру, и за результат.

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