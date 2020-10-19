Блохин претендует на исторический титул

Легендарный футболист "Динамо" Олег Блохин стал претендентом на звание лучшего левого нападающего в истории игры.

Как сообщается на официальном сайте авторитетного издания France Football, в соперниках у нашего соотечественника оказались такие звезды, как Криштиану Роналду (Португалия, годы карьеры: 2002-наше время), Драган Джаич (Югославия, 1962-1978), Райан Гиггз (Уэльс, 1991-2014), Тьерри Анри (Франция, 1994-2014), Ривалдо (Бразилия, 1989-2015), Роберто Ривелино (Бразилия, 1965-1981), Рональдиньо (Бразилия, 1998-2015), Карл-Хайнц Румменигге (Германия, 1974-1989) и Христо Стоичков (Болгария, 1982-2003).

Напомним, что Блохин является обладателем "Золотого мяча" в 1975 году, семикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка и двукратным победителем Кубка Кубков УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, чуть более 45 лет назад, 9 сентября 1975 года, легендарный нападающий обыграл полкоманды и забил победный гол в ворота "Баварии" в первом матче за Суперкубок Европы.