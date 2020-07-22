Блохин оценил перспективу "Динамо" в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин считает, что перспективы команды с ее нынешним составом попасть в групповой турнир Лиги чемпионов весьма невелики.

По словам знаменитого специалиста, без новых игроков столичному клубу будет невероятно сложно продемонстрировать достойные результаты.

"Лига чемпионов для "Динамо"? Это шанс заработать деньги. Тяжело, когда несколько лет нет прибыли. Но для того, чтобы прорваться в группу, тоже нужно усиливаться", – цитирует Олега Владимировича meta-ratings.com.ua.

Кроме того Блохин оценил кадровый потенциал "бело-синих".

"Судя по прессе, звезды в "Динамо" есть, а на поле их не найти. Где опытные игроки, почему они в такой важный момент не проявили себя? Звезды есть, а вытаскивать команду некому было. Молодежь? Амбиции есть, а толку никакого. Ни один тренер не враг себе и не будет убирать из состава сильного футболиста", – подытожил Блохин.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетный интернет-паблик Druzi Dynamo назвал Мирчу Луческу самым вероятным кандидатом на пост нового главного тренера "Динамо".

Кроме того, ряд СМИ сообщил о том, что руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду после увольнения Алексея Михайличенко.