Блохин обыграл полкоманды и забил легендарный гол "Баварии": как это было

Михаил Морозов Футбол 11:57, 9.09.2020 Обновлено: 12:13, 9.09.2020

9 сентября 1975 года легенда киевского "Динамо" Олег Блохин забил невероятный гол в ворота "Баварии" на "Олимпийском стадионе" в Мюнхене в первом матче за Суперкубок Европы.

"Этот удар называли и чудо-голом, и голом века. А в конце сезона он помог Блохину опередить Беккенбауэра в голосовании за обладателя "Золотого мяча" от France Football. Приняв мяч на своей половине поля на 67-й минуте, динамовский форвард совершил самостоятельный рейд к воротам "Баварии", обыграв по пути четырех защитников и вратаря соперников", – так описали этот гол на официальном сайте столичного клуба.

Мяч, забитый легендарным нападающим стал единственным в поединке. В ответной встрече, которая состоялась 6 октября на "Республиканском стадионе" в Киеве, "Динамо" победило со счетом 2:0 благодаря дублю Блохина и завоевало Суперкубок Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября 1998 года сборная Украины добыла одну из самых ярких побед в своей истории, обыграв Россию.

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