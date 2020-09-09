Блохин обыграл полкоманды и забил легендарный гол "Баварии": как это было

45 лет назад Олег Блохин забил феноменальный гол в ворота "Баварии" Суперкубке Европы.

9 сентября 1975 года легенда киевского "Динамо" Олег Блохин забил невероятный гол в ворота "Баварии" на "Олимпийском стадионе" в Мюнхене в первом матче за Суперкубок Европы.

"Этот удар называли и чудо-голом, и голом века. А в конце сезона он помог Блохину опередить Беккенбауэра в голосовании за обладателя "Золотого мяча" от France Football. Приняв мяч на своей половине поля на 67-й минуте, динамовский форвард совершил самостоятельный рейд к воротам "Баварии", обыграв по пути четырех защитников и вратаря соперников", – так описали этот гол на официальном сайте столичного клуба.

Мяч, забитый легендарным нападающим стал единственным в поединке. В ответной встрече, которая состоялась 6 октября на "Республиканском стадионе" в Киеве, "Динамо" победило со счетом 2:0 благодаря дублю Блохина и завоевало Суперкубок Европы.

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