Блохин о результатах жеребьевки отбора на ЧМ-2022: Франция – это только вывеска

Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин считает, что нашей команде могла попасться более легкая отборочная группа на ЧМ-2022, но и этот вариант, по его мнению, является нормальным.

В комментарии изданию 1927.kiev.ua легендарный украинец заявил, что с Францией можно играть, несмотря на то, что в их составе собраны сильные футболисты, а недавний разгром в товарищеском матче (1:7) он объяснил серьезными кадровыми проблемами в нашей сборной. По словам Блохина, прямую путевку на ЧМ-2022 разыграют Украина и действующие чемпионы мира.

"Могло быть и лучше, но такой результат жеребьевки можно считать нормальным. Фавориты в группе – Франция и Украина. С французами у нас не играла половина основной команды. Можно играть со всеми соперниками в этой группе. Это только вывеска: "Франция". Да, это хорошие игроки, но играть с ними можно. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними, наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцеговины особых сюрпризов не ожидаю. Играть с Казахстаном тяжело из-за перелета", – поделился своим мнением экс-тренер сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний наставник нашей национальной команды Андрей Шевченко оценил результаты жеребьевки отбора на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Стал известен состав всех групп квалификации на турнир.