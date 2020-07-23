Блохин шокирован назначением Луческу в "Динамо", назвав это плевком в душу

Бывший тренер "Динамо" Олег Блохин с трудом подобрал слова, комментируя назначение Мирчи Луческу главным тренером киевлян.

По словам Блохина, он никогда не забудет того, что румын говорил о традициях "Динамо" и про Лобановского.

"Это плевок мне лично в душу. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько про "Динамо", что – ну как? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"?" – цитирует Блохина tribuna.com.

Олег Владимирович заявил, что отныне никогда не будет болеть за "Динамо".

"Не буду болеть за "Динамо" Луческу ни при каких условиях. Я же еще раз говорю – это плевок в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через "Динамо" – это плевок, просто плевок", – отметил легендарный динамовец.

Блохин не может поверить в случившееся

"Приходит человек, который Лобановского опустил ниже планки. Какой-то иностранец, извините меня, и рассказывает о "Динамо", за которое я всю жизнь играл, тренировал. Удачно или нет – другой вопрос. Но я играл, тоже добивался славы с "Динамо" и создавал имидж клуба. Как я могу это принять, объясните мне? Когда узнал, у меня до сих пор... Мне тяжело, обидно. Я в шоке, честно", – подытожил Блохин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".

Позже СМИ сказали, сколько румын будет получать в киевской команде.