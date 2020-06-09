Блохин назвал обидным для Украины перенос Евро-2020

Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин назвал перенос чемпионата Европы по футболу 2020 года обидным для сборной Украины.
По мнению экс-наставника национальной команды, сдвиг календаря из-за пандемии коронавируса может негативно повлиять на "желто-синих".
Олег Блохин
dynamo.kiev.ua
"Скажется ли перенос Евро на год для сборной? Это повлияет на все команды. Сложившаяся ситуация влияет и на футбол, и на жизнь. Немного обидно, что перенесли Евро, потому что сборная сейчас была в накате. Какой она будет через год – посмотрим. Команда давно не играла. Дождемся осенних матчей и увидим. Жизнь покажет", – цитирует Блохина meta-ratings.com.ua.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) приняли официальное решение по будущему в национальной команды тренерского штаба Андрея Шевченко.
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