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9 июня • обновлено в 12:07
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Блохин назвал обидным для Украины перенос Евро-2020

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Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин назвал перенос чемпионата Европы по футболу 2020 года обидным для сборной Украины.

По мнению экс-наставника национальной команды, сдвиг календаря из-за пандемии коронавируса может негативно повлиять на "желто-синих".

Олег Блохин

Олег Блохин

dynamo.kiev.ua

"Скажется ли перенос Евро на год для сборной? Это повлияет на все команды. Сложившаяся ситуация влияет и на футбол, и на жизнь. Немного обидно, что перенесли Евро, потому что сборная сейчас была в накате. Какой она будет через год – посмотрим. Команда давно не играла. Дождемся осенних матчей и увидим. Жизнь покажет", – цитирует Блохина meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) приняли официальное решение по будущему в национальной команды тренерского штаба Андрея Шевченко.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Персона
Олег Блохин
Тег
Сборная Украины по футболу
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