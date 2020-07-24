Блохин: Луческу – хороший тренер, но...

Легендарный бомбардир киевского "Динамо" Олег Блохин вновь нелестно высказался о назначении главным тренером команды Мирчи Луческу.

По мнению экс-наставника "бело-синих", румынский специалист обладает высокой квалификацией, но в прошлом он вылил много грязи на столичный клуб.

"Луческу – хороший тренер, да. В Украине он добился чего-то. Но то, что он рассказывал про киевское "Динамо", когда работал в "Шахтере", и вообще... Когда ушел из "Шахтера", тоже рассказывал – я это не воспринимаю. "Шахтер" всегда был конкурентом киевского "Динамо". Как можно брать такого конкурента? Я не знаю. Я бы, например, в "Шахтер" никогда не пошел", – заявил Блохин каналу "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Блохин назвал плевком в болельщиков и легенд клуба назначение Мирчи Луческу новым наставником "Динамо".