Блогер показал, как выглядит "Донбасс Арена" во время эпидемии коронавируса

Донецкий блогер Сергей выложил у себя на канале в Youtube свежее видео с оккупированного города.

Автор снял знаменитый стадион "Донбасс Арена" и его окрестности. В видео, которое датировано 25 апреля, ранее немноголюдная территория в период эпидемии коронавируса стала совсем безлюдной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер Виконста показал, как выглядит знаменитый стадион "Донбасс Арена" и прилегающей к нему местность после почти 6 лет войны.

В комментарии к видео пользователи отмечают, что территория выглядит пустынной, и связывают причину такого не только с карантином из-за пандемии коронавируса.

В феврале прошлого года на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

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