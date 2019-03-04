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/Новости футбола

"Блестяще!" Зинченко свел с ума легенду сборной Англии

71.2тЧитать материал на украинском

Легендарный нападающий сборной Англии Алан Ширер пришел в дикий восторг от игры украинца Александра Зинченко в матче 29-го тура Премьер-лиги.

Наш соотечественник был назван лучшим игроком встречи, в которой его "Манчестер Сити" минимально обыграл на выезде "Борнмут" – 1:0. По мнению лучшего бомбардира в истории АПЛ, игра Зинченко справедливо не осталось не замеченной экспертами.

Новости
"Должны преклониться перед ним": Зинченко вызвал восторг в Англии

Александр Зинченко

Александр Зинченко

"Зинченко, который, на мой взгляд, снова показал себя блестяще на поле, дал "Сити" ширину атак. "Сити" показал нам урок веры, терпения, понимания того, что то, что вы пытаетесь сделать, будет работать. Кроме того, они показали, что не следует паниковать в таких играх", – приводит слова Ширера Manchester Evening News.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Александра Зинченко игроком топ-уровня.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
АнглияМанчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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