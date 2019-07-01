Благодаря ФСБ: раскрыта правда о махинациях Тимощука в России

Легенда сборной Украины Анатолий Тимощук благодаря сотрудничеству с российскими спецслужбами сумел вывести в РФ все свои средства, заработанные за время карьеры.

По словам супруги экс-футболиста Надежды Навроцкой, с которой тот находится в бракоразводном процессе, таким образом Тимощук уклоняется от уплаты алиментов.

Анатолий Тимощук в форме "Зенита"

"Толик спрятал в России почти все состояние, которое заработал за свою карьеру. И говорит, что у него ничего нет. Он часто хвастался своими знакомствами в России с силовыми структурами, к тому же, многие из них являются болельщиками "Зенита". Например, говорит, что ему надо поехать, чтобы подписать футболку Умнова (главе МВД в Санкт-Петербурге), или пообщаться еще с какими-то высокими погонами в Москве. Я на эти встречи никогда не ездила, но сейчас у меня складывается все в единую картину, как мозаика", – цитирует Навроцкую "Футбол 24".

Как сообщал OBOZREVATEL, Надежда Навроцкая сообщила, что полиция Баварии возбудила против Анатолия Тимощука два уголовных дела, одно из которых – по подозрению в мошенничестве.

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