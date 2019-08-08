"Благодарить за чудо": легенда футбола эпично прогнулся перед Путиным

Легендарный советский и белорусский тренер Эдуард Малофеев выразил уверенность в том, что сенсационный выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 произошел благодаря Владимиру Путину.

По словам экс-наставника минского "Динамо", сборных СССР и Беларуси, лауреата изумрудного ордена УЕФА, его удивила игра хозяев мундиаля-2018.

Эдуард Малофеев "Матч ТВ"

"Спасибо чемпионату мира – это же просто чудо, вселение веры! На Путина, взявшегося за такой турнир вопреки всему, снизошло провидение. Я очень удивился, глядя на сборную России год назад, – она играла в искренний футбол. Тренеров давно знаю, может, они и сами не до конца понимали, что прибавили, но это был прогресс солнца! Снова Путина надо благодарить. Все получилось, видимо, потому, что он сам спортсмен", – цитирует Малофеева "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев рассказал об объединении России и Украины в футболе.

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