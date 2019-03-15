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Битва фаворитов! Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: все результаты

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Во втором по значимости клубном футбольном турнире континента Лиге Европы стали известны пары команд, которые сразятся друг с другом за путевки в полуфинал.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии состоялась в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. По ее результатам стало известно, что между собой сразятся:

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"Наполи" (Неаполь, Италия) – "Арсенал" (Лондон, Англия)
"Вильярреал" (Испания) – "Валенсия" (Испания)
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) – "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия)
"Славия" (Прага, Чехия) – "Челси" (Лондон, Англия)

Первые матчи пройдут 11 апреля на полях команд, которые указаны первыми. Ответные игры состоятся ровно через неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" без шансов проиграло лондонскому "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы, установив клубный антирекорд.

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Тема
Лига Европы
Теги
ФК НаполиФК Арсенал ЛондонФК БенфикаДинамо ЗагребФК ВильярреалФК ВаленсияФК СлавияФК Айнтрахт
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