Битва фаворитов! Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: все результаты

Во втором по значимости клубном футбольном турнире континента Лиге Европы стали известны пары команд, которые сразятся друг с другом за путевки в полуфинал.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии состоялась в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. По ее результатам стало известно, что между собой сразятся:

"Наполи" (Неаполь, Италия) – "Арсенал" (Лондон, Англия)

"Вильярреал" (Испания) – "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) – "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия)

"Славия" (Прага, Чехия) – "Челси" (Лондон, Англия)

🏆 Сетка плей-офф вплоть до финала Лиги Европы!



Кто встретится 29 мая в Баку?#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/YvDXL7mn67 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 марта 2019 г.

Первые матчи пройдут 11 апреля на полях команд, которые указаны первыми. Ответные игры состоятся ровно через неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" без шансов проиграло лондонскому "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы, установив клубный антирекорд.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!