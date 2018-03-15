Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве: где и почем купить

Европейский футбольный союз (УЕФА) запустил в продажу билеты на финал Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на киевском НСК "Олимпийский".

УЕФА предложил болельщикам тикеты в семи категориях, в которых цены в зависимости от выбранных мест варьируются от 70 до 450 евро. Их можно заказать и приобрести только после регистрации на официальном сайте организации - uefa.com.

Билеты на центральные сектора "Олимпийского" стоят 450 евро, ближе к угловому флагу - 320, за воротами - 160. При этом на нижних и верхних рядах за воротами билеты стоят 70 евро.

Люди на инвалидных колясках, а также с ограниченными возможностями имеют право приобрести билет за 70 евро. В эту цену дополнительно входит еще один сопровождающий.

Спецпредложение для взрослых с детьми (до 14 лет) - 140 евро за 2 билета.

Отметим, что один человек имеет право заказать всего два билета. Продажа тикетов продлится ровно неделю - с 15 по 22 марта.

После этого обладатели билетов будут выбраны случайной лотереей, которая и определит счастливчиков. Итоги лотереи станут известны до 6 апреля.

Напомним, накануне стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщал "Обозреватель", донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира.