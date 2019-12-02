Билеты на Евро-2020: названы цены на матчи сборной Украины

Появилась информация о стоимости и дате начала продаж билетов на матчи группового этапа Евро-2020 для болельщиков сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, заявку на покупку билетов на поединки чемпионата Европы можно будет оставить, начиная с 15:00 4 декабря по киевскому времени и заканчивая 18 декабря. Результаты будут объявлены в конце января 2020 года.

Билеты Евро-2020 УЕФА

Напомним, что свои игры наша сборная проведет в Амстердаме и Бухаресте. Билеты на Евро-2020 разделены на три категории: за воротами, напротив углового флажка и в центральных секторах. Их стоимость на матч в Амстердаме составляет 50, 125 и 185 евро, соответственно. Еще два поединка Украина проведет в Бухаресте, где цена билетов равняется 30, 75 и 125 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен календарь матчей группового турнира Евро-2020 для нашей сборной.

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