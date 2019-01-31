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Билет в один конец: Ракицикий прощается со сборной Украины

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Трансфер Ярослава Ракицкого в "Зенит" наделал немало шуму. Но в итоге любые разговоры на эту тему заканчиваются вопросом о дальнейшей карьере защитника в сборной Украины…

OBOZREVATEL считает, что такой вопрос уже вовсе не актуален, хоть и создал дополнительные трудности Андрею Шевченко.

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Вызов Ракицкого - это новые неприятности для Шевченко и команды

Стоит сказать сразу: ни один закон или правовая норма украинского законодательства или мировых соглашений не могут запретить играть Ракицкому за сборную Украины как футболисту с украинским гражданством. И если Шевченко захочет его вызвать, Ярослав (конечно, если сам не откажется) приедет в сборную.

Но этого не случится. И Шевченко (ФФУ в целом) вряд ли позовет, и сам Ярослав уже наверняка мысленно попрощался с национальной командой Украины.

Переезд Ракицкого в "Зенит" позволил многим вздохнуть - теперь не будет всего нагнетания вокруг пророссийской позиции футболиста и реакций Ярослава на политические моменты. Не будет головной боли тренерам из-за постоянных "повреждений", которые футболист получал перед играми сборных. И не будет постоянных пересудов за исполнение гимна с рукой на боку. Все понимают, что в этой ситуации многое стало на свои места, и прощание сборной с Ракицким должно быть естественным продолжением этой цепочки.

Ярослав Ракицкий (в центре) во время исполнения гимна Украины перед матчем сборной

Ярослав Ракицкий (в центре) во время исполнения гимна Украины перед матчем сборной

football24.ua

Тем более, теперь есть железная причина - карьера в России. Если раньше оппонентам Ракицкого было сложно аргументировать позицию "не надо его звать в сборную" (ведь Ярослав был лучшим защитником лучшего украинского клуба), то сейчас все сводится к одному - в сборной Украины не должен играть футболист, добровольно поехавший на работу в Россию.

Сам же Шевченко пока не дал четкого ответа на вопрос о Ракицком, но болельщики сборной и украинское общество знает ответ и без тренера сборной. И у самого Шевченко с ФФУ, по сути, нет другого выхода, как попрощаться с Ярославом. В ином случае футбольная общественность просто не позволит футболисту спокойно пребывать и тренироваться, а тем более - играть в составе сборной. Это новые реки негатива вокруг команды и сопутствующие проблемы с болельщиками, которые могут пойти и на радикальные меры (например, сорвать матч или "прийти в гости к сборной" для выяснения отношений). К слову, мыслями о возможном срыве матча уже поделился известный болельщик сборной и украинский шоу-мен Александр "Фоззи" Сидоренко.

Другая же сторона медали состоит в том, что если ФФУ и Шевченко публично "отрекутся" от вызовов Ракицкого, то добудут какой-никакой, а плюс "в карму". Самому Шевченко это явно не помешает и укрепит его авторитет как тренера сборной, да и в целом еще больше объединит болельщиков вокруг команды.

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Сделать так, как в 2016-м, ФФУ теперь уже не дадут. Тогда федерация провернула неплохой фокус с вызовом на Евро-2016 игроков из чемпионата России. В конце мая 2016-го, национальная команда с шумом-ликованием из столицы отправилась в аэропорт на самолет, а два футболиста из российских клубов (Александр Зинченко и Богдан Бутко) присоединились к сборной уже заграницей (когда "сине-желтые" непосредственно перед ЧЕ проводили сбор в Италии).

Не надо бояться прощания с Ракицким - есть Матвиенко

Но пока дискуссии насчет Ракицкого в сборной еще идут, ведь на другой чаше весов спортивная сторона вопроса. В последние годы Ярослав был одним из лучших защитников "сине-желтых" и немало выручал команду не только игрой в защите, но и своим дальним пасом.

Да, в матчах 2018-го Шевченко полностью доверял Ракицкому лидерскую роль в сборной. Однако рядом подрастает и следующее поколение, которое уже в ближайшее время готово заменить Ярослава. В первую очередь - еще один защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Также левша, также играет левого центрального и тоже обладает неплохой передачей. Многие футбольные специалисты уже смело говорят, что Матвиенко в будущем превзойдет Ракицкого и вырастет в игрока европейского уровня. А тем временем Николаю всего 22 года.

Николай Матвиенко (справа)

Николай Матвиенко (справа)

Этой же линии (прогресса Матвиенко) придерживается и Шевченко, кропотливо вводя защитника в основу своей команды. В 2018-м Матвиенко сыграл во всех товарищеских матчах "сине-желтых" (4 из 5-ти - в основе), а также от "звонка до звонка" провел группу Лиги наций. И нареканий на игру 22-летнего бека пока нет, а результат Украины в ЛН вполне соответствует ожиданиям. При таких раскладах зачем команде Ракицкий?

Плюс хватает на подходе и других защитников. В Бельгии сейчас растет уровень Игоря Пластуна (которого уже привлекли в сборную), хорошо играет Никита Бурда из "Динамо", есть перспективный Александр Сваток (который сейчас наверняка уйдет из "Зари" в другую команду). Ну и кроме того, многие ожидают, что 19-летний динамовец Виталий Миколенко, уже дебютировавший в сборной, в будущем сможет играть не только на фланге, но и в связке центральных защитников.

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Ракицкому не место в сборной Украины

Не в пользу Ракицкому еще и общая концепция, которая складывается в сборной. Сейчас все больше "сине-желтые" отказываются от дальних передач из глубины, пытаясь использовать технику и ум полузащитников - Малиновского, Зинченко, Коноплянки и Ярмоленко. А с нападающими складывается так, что на передачи из защиты особо некому бежать и цепляться за такие мячи. Яремчук и Борячук - форварды другого типажа, а Беседин, способный "выгрызть", неизвестно еще, вернется ли в сборную в этом году (после затяжного лечения и потери формы).

В целом же все упирается в то, что время Ракицкого в сборной закончено. Да, впереди у команды Шевченко непростой отбор на Евро-2020 (уже первый матч квалификации в марте - против чемпионов Европы, Португалии). Но это не повод лихорадочно хвататься за старые имена - у сборной хватает нового кадрового потенциала, чтобы достойно бороться и брать путевку на ЧЕ.

А Ракицкий же ко всему этому и сам немало сделал, чтобы его карьера в сборной Украины уже завершилась. Что ж, похоже, большинство и не возражает. Эту страницу в жизни команды пора перевернуть, и сейчас самое лучше время для этого.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Евро-2020Премьер-лига УкраиныТрансферыФФУРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Ярослав Ракицкийфутболист Андрей ШевченкоНиколай МатвиенкоРуслан МалиновскийАлександр ЗинченкоЕвгений КоноплянкаАндрей ЯрмоленкоРоман ЯремчукАндрей БорячукАртем БесединАлександр "Фоззи" Сидоренко
Теги
сборная Украины по футболуФК ШахтерФК Динамо КиевФК Зенитсборная Португалии по футболу
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ракицкий? кто это?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну что вы, никакой русофобии в украине нет))))))))))
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