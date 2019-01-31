Билет в один конец: Ракицикий прощается со сборной Украины

Трансфер Ярослава Ракицкого в "Зенит" наделал немало шуму. Но в итоге любые разговоры на эту тему заканчиваются вопросом о дальнейшей карьере защитника в сборной Украины…

OBOZREVATEL считает, что такой вопрос уже вовсе не актуален, хоть и создал дополнительные трудности Андрею Шевченко.

Вызов Ракицкого - это новые неприятности для Шевченко и команды

Стоит сказать сразу: ни один закон или правовая норма украинского законодательства или мировых соглашений не могут запретить играть Ракицкому за сборную Украины как футболисту с украинским гражданством. И если Шевченко захочет его вызвать, Ярослав (конечно, если сам не откажется) приедет в сборную.

Но этого не случится. И Шевченко (ФФУ в целом) вряд ли позовет, и сам Ярослав уже наверняка мысленно попрощался с национальной командой Украины.

Переезд Ракицкого в "Зенит" позволил многим вздохнуть - теперь не будет всего нагнетания вокруг пророссийской позиции футболиста и реакций Ярослава на политические моменты. Не будет головной боли тренерам из-за постоянных "повреждений", которые футболист получал перед играми сборных. И не будет постоянных пересудов за исполнение гимна с рукой на боку. Все понимают, что в этой ситуации многое стало на свои места, и прощание сборной с Ракицким должно быть естественным продолжением этой цепочки.

Ярослав Ракицкий (в центре) во время исполнения гимна Украины перед матчем сборной football24.ua

Тем более, теперь есть железная причина - карьера в России. Если раньше оппонентам Ракицкого было сложно аргументировать позицию "не надо его звать в сборную" (ведь Ярослав был лучшим защитником лучшего украинского клуба), то сейчас все сводится к одному - в сборной Украины не должен играть футболист, добровольно поехавший на работу в Россию.

Сам же Шевченко пока не дал четкого ответа на вопрос о Ракицком, но болельщики сборной и украинское общество знает ответ и без тренера сборной. И у самого Шевченко с ФФУ, по сути, нет другого выхода, как попрощаться с Ярославом. В ином случае футбольная общественность просто не позволит футболисту спокойно пребывать и тренироваться, а тем более - играть в составе сборной. Это новые реки негатива вокруг команды и сопутствующие проблемы с болельщиками, которые могут пойти и на радикальные меры (например, сорвать матч или "прийти в гости к сборной" для выяснения отношений). К слову, мыслями о возможном срыве матча уже поделился известный болельщик сборной и украинский шоу-мен Александр "Фоззи" Сидоренко.

Другая же сторона медали состоит в том, что если ФФУ и Шевченко публично "отрекутся" от вызовов Ракицкого, то добудут какой-никакой, а плюс "в карму". Самому Шевченко это явно не помешает и укрепит его авторитет как тренера сборной, да и в целом еще больше объединит болельщиков вокруг команды.

Сделать так, как в 2016-м, ФФУ теперь уже не дадут. Тогда федерация провернула неплохой фокус с вызовом на Евро-2016 игроков из чемпионата России. В конце мая 2016-го, национальная команда с шумом-ликованием из столицы отправилась в аэропорт на самолет, а два футболиста из российских клубов (Александр Зинченко и Богдан Бутко) присоединились к сборной уже заграницей (когда "сине-желтые" непосредственно перед ЧЕ проводили сбор в Италии).

Не надо бояться прощания с Ракицким - есть Матвиенко

Но пока дискуссии насчет Ракицкого в сборной еще идут, ведь на другой чаше весов спортивная сторона вопроса. В последние годы Ярослав был одним из лучших защитников "сине-желтых" и немало выручал команду не только игрой в защите, но и своим дальним пасом.

Да, в матчах 2018-го Шевченко полностью доверял Ракицкому лидерскую роль в сборной. Однако рядом подрастает и следующее поколение, которое уже в ближайшее время готово заменить Ярослава. В первую очередь - еще один защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Также левша, также играет левого центрального и тоже обладает неплохой передачей. Многие футбольные специалисты уже смело говорят, что Матвиенко в будущем превзойдет Ракицкого и вырастет в игрока европейского уровня. А тем временем Николаю всего 22 года.

Николай Матвиенко (справа)

Этой же линии (прогресса Матвиенко) придерживается и Шевченко, кропотливо вводя защитника в основу своей команды. В 2018-м Матвиенко сыграл во всех товарищеских матчах "сине-желтых" (4 из 5-ти - в основе), а также от "звонка до звонка" провел группу Лиги наций. И нареканий на игру 22-летнего бека пока нет, а результат Украины в ЛН вполне соответствует ожиданиям. При таких раскладах зачем команде Ракицкий?

Плюс хватает на подходе и других защитников. В Бельгии сейчас растет уровень Игоря Пластуна (которого уже привлекли в сборную), хорошо играет Никита Бурда из "Динамо", есть перспективный Александр Сваток (который сейчас наверняка уйдет из "Зари" в другую команду). Ну и кроме того, многие ожидают, что 19-летний динамовец Виталий Миколенко, уже дебютировавший в сборной, в будущем сможет играть не только на фланге, но и в связке центральных защитников.

Новости Ракицкому не место в сборной Украины

Не в пользу Ракицкому еще и общая концепция, которая складывается в сборной. Сейчас все больше "сине-желтые" отказываются от дальних передач из глубины, пытаясь использовать технику и ум полузащитников - Малиновского, Зинченко, Коноплянки и Ярмоленко. А с нападающими складывается так, что на передачи из защиты особо некому бежать и цепляться за такие мячи. Яремчук и Борячук - форварды другого типажа, а Беседин, способный "выгрызть", неизвестно еще, вернется ли в сборную в этом году (после затяжного лечения и потери формы).

В целом же все упирается в то, что время Ракицкого в сборной закончено. Да, впереди у команды Шевченко непростой отбор на Евро-2020 (уже первый матч квалификации в марте - против чемпионов Европы, Португалии). Но это не повод лихорадочно хвататься за старые имена - у сборной хватает нового кадрового потенциала, чтобы достойно бороться и брать путевку на ЧЕ.

А Ракицкий же ко всему этому и сам немало сделал, чтобы его карьера в сборной Украины уже завершилась. Что ж, похоже, большинство и не возражает. Эту страницу в жизни команды пора перевернуть, и сейчас самое лучше время для этого.

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