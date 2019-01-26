''Бил так, что поломал кровать'': экс-динамовец Алиев угодил в новый скандал с женой

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев продолжает донимать свою супругу Татьяну. На своей странице в Facebook девушка рассказала о подробностях очередного избиения.

"Отец моих детей пришел домой с очередной пьянки. Я почти не понимаю, что происходит. Только ругань и понимание, что нужно бежать. И интуиция не подвела. После съемки этого видео меня бил отец моих детей так, что поломал кровать. Экспертиза определила сотрясение мозга средней тяжести", - написала Татьяна.

(Видео содержит ненормативную лексику)

Александр Алиев instagram.com/aliev_sasha88

При этом девушка находится заложницей ситуации и продолжает жить со скандальным футболистом под одной крышей.

"А ведь мы договорились о мировой и решили ради детей жить мирно! Именно поэтому я оказалась в своей постели в это злощастное утро. До этого мы с детьми скитались по друзьям, а Алиев жил ОДИН в большой квартире", - объяснила свой поступок Татьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими неделями ранее экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев вляпался очередной скандал. Экс-супруга бывшего игрока сборной Украины Татьяна выставила в сеть фото в синяках и ссадинах.

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