"Безобразно": Михайличенко прокомментировал поражение "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал сенсационное поражение своей команды в 17-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге.

"Мы, к сожалению, не смогли сегодня продемонстрировать то, что задумали. Безобразно вошли в игру, дали сопернику почувствовать уверенность, еще и гол пропустили. Это предопределило дальнейший ход игры. Мы допускали очень много ошибок. Особенно, в обороне. "Заря" сегодня действительно выглядела лучше, чем мы. Бывают такие игры, когда многое не получается. И тогда выиграть, конечно, тяжело. Скажу так: сегодня многие футболисты "Динамо" не сыграли на своем уровне", - цитирует наставника "Динамо" от Шурика".

По мнению Алексея Александровича причины поражения кроются в психологической плоскости.

"Мы не снимаем с себя ответственности, что команда не сработала так, как нужно было. Чтобы реализовывать план на игру, необходимо быть готовым и психологически, и физически. Сегодня мы проиграли, прежде всего, в психологии, особенно, в первом тайме", - подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Динамо" - "Заря" завершился со счетом 1:2, при этом весь второй тайм киевляне играли в меньшинстве после удаления Кадара.

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