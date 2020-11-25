Бездарный вместо талантливого: в ЦСКА возмутились из-за слов тренера сборной России

Михаил Морозов Футбол 16:39, 25.11.2020 Обновлено: 16:54, 25.11.2020

Руководство ЦСКА осталось крайне недовольным после интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова на телеканале "Матч ТВ", в котором он объяснил последние неудачи национальной команды.

В частности, отвечая на вопрос о том, кто должен был заменить Артема Дзюбу после публикации секс-видео с его участием в решающем поединке Лиги наций против Сербии (0:5), он объяснил, почему выбрал "бездарного" Антона Заболотного ("Сочи"), а не "талантливого" Федора Чалова (ЦСКА), "который ничего не делает".

Черчесов сравнил двух нападающих, которые были в его распоряжении
Telegram-канал "Матч ТВ"

На официальном сайте московского клуба появилась реакция на эти слова Черчесова, в которой армейцы раскритиковали наставника сборной за то, что он позволил себе перейти на личности.

"В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот (будучи футболистом, он играл на позиции голкипера – Ред.)", – возмутились в ЦСКА.

Как сообщал OBOZREVATEL, истинные эмоции Черчесова после поражения России 0:5 случайно попали на видео.

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