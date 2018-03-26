"Бездари и пофигисты": российский боец взбесился из-за трагедии в Кемерово

Российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров жестко высказался относительно трагедии в Кемерово, где во время пожара в одном из торговых центров погибли более 60 человек в том числе 9 детей.
Бывший чемпион мира призвал молодое поколение надеяться только на себя.
"Я не могу открыть все двери, я не могу научить всех бороться, сражаться один или вместе, когда трудно, когда пан или пропал, но я научу тех, кто рядом. Надейтесь только на себя! Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас недоучки, бездари, пофигисты и воры... Те, кто жив и может мыслить, надежда на вас, что вы будете другими", – написал боец на своей странице в социальной сети Instagram.
Совет, приказ, просьба нашим детям Я не президент, не МЧС , не бизнесмен, не строитель... Я могу сделать только то, что могу... Я могу помочь тем кто рядом, моим студентам и тем, кто мне верит Я не могу открыть все двери, я не могу научить всех бороться, сражаться один или вместе, когда трудно, когда пан или пропал, но я научу тех, кто рядом Слишком много эмоций Было бы хорошо сегодня без комментариев Переживаю за вас, Сибирь, за вас Кемерово... PS Надейтесь только на себя! Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас недоучки, бездари, пофигисты и воры... Те, кто жив и может мыслить, надежда на вас, что вы будете другими
Как сообщал "Обозреватель", при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово по состоянию на 26 марта погибло 64 человека. Пытаясь спастись многие люди выпрыгивали из окон с большой высоты.
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