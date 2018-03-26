"Бездари и пофигисты": российский боец взбесился из-за трагедии в Кемерово

Российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров жестко высказался относительно трагедии в Кемерово, где во время пожара в одном из торговых центров погибли более 60 человек в том числе 9 детей.

Бывший чемпион мира призвал молодое поколение надеяться только на себя.

"Я не могу открыть все двери, я не могу научить всех бороться, сражаться один или вместе, когда трудно, когда пан или пропал, но я научу тех, кто рядом. Надейтесь только на себя! Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас недоучки, бездари, пофигисты и воры... Те, кто жив и может мыслить, надежда на вас, что вы будете другими", – написал боец на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал "Обозреватель", при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово по состоянию на 26 марта погибло 64 человека. Пытаясь спастись многие люди выпрыгивали из окон с большой высоты.