Без Зинченко: матч "Манчестер Сити" в чемпионате Англии завершился сенсацией

"Манчестер Сити" сенсационно потерял очки в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Бромвича" (1:1).

На победу подопечных Пепа Гвардиолы перед поединком можно было поставить за коэффициент 1,11, а на ничейный результат – за 11,00-12,00. Хозяева с самого начала встречи попытались подтвердить реноме фаворита, закрыв одного из главных аутсайдеров сезона на его половине поля, но первый по-настоящему опасный момент возник именно у гостей.

"Вест Бромвичу" удалось выбежать в контратаку, в ходе которой их нападающий Карлан Грант после рикошета вышел на ударную позицию, однако не сумел пробить Эдерсона. На 30-й минуте "Манчестер Сити" открыл счет в матче, но гости довольно быстро ответили. В концовке первого тайма они получили право на штрафной, который после некоторой суматохи завершился точным ударом по воротам после значительного рикошета от ноги защитника "горожан".

Во второй половине подопечные Гвардиолы изо всех сил пытались избежать потери очков, но невероятная игра голкипера Сэма Джонстона на линии не позволила им вырвать такую желанную победу. Теперь у "Сити" в активе 20 очков после 12 поединков и 6-е место, а "Вест Бромвич" идет предпоследним (19-м) с 7 пунктами после 13 матчей.

Отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы. В последний раз он выходил на поле 1 декабря в противостоянии против "Порту" в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поединке с "Астон Виллой" "Ливерпуль" пропустил семь голов и повторил полувековой антирекорд клуба.