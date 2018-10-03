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Без Роналду: "Ювентус" установил исторический рекорд

1.2тЧитать материал на украинском

Выиграв 3:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов у швейцарского "Янг Бойз" , туринский "Ювентус" установил историческое клубное достижение. Итальянцы впервые в истории победили в девяти матчах подряд на старте сезона.

Прежний рекорд туринцев насчитывал восемь побед подряд в начале чемпионата в далеком 1930 году. В девятой игре тогда "Ювентус" уступил "Наполи" со счётом 1:2.

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Нынешнее достижение насчитывает семь побед в серии А и два выигрыша в Лиге чемпионов. Благодаря такому прекрасному старту "старая синьора" возглавляет турнирную таблицу в чемпионате и лидирует в группе Н Лиги чемпионов.

Немаловажным фактором столь мощного старта, эксперты называют серьезную работу на трансферном рынке. В нынешнее межсезонье "Ювентус" потратил на покупку игроков более четверти миллиарда евро и заполучил в состав команды мегазвезду Криштиану Роналду.

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Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" благодаря португальцу Криштиану Роналду добыл волевую победу в чемпионате Италии.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Объект
ФК Ювентус
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